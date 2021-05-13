Напевно, у відеоігри серії Mortal Kombat грали майже всі справжні шанувальники жанру файтингів. Це дуже популярна франшиза, яка навіть вже неодноразово з'являлася у кінотеатрах. Лише нещодавно вийшов новий фільм за мотивами цих ігор, який має стати своєрідним перезапуском кіносерії. Тому й не дивно, що в останні місяці інтерес до цієї франшизи знову виріс, а деякі геймери вирішили згадати свою молодість.

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Варто розпочати з того, що перша частина у цій відомій серії вийшла ще у 1992 році на аркадні автомати, а потім була портована на деякі ігрові консолі та PC. Вона була виконана у класичному 2D, а також отримала схвальні відгуки від критиків. За майже 30 років вийшла вже чимала кількість ігор у межах цієї серії, щоправда, справжні шанувальники є й у найпершої відеогри.

Найцікавіше, що вони навіть займаються пошуком різноманітних таємниць у цій грі. Цього разу відзначився 43-річний фанат серії із нікнеймом TotalMK. Він знайшов секретний код, який залишили у цій грі розробники ще у дев'яностих. Щоправда, пасхалка виявилася заскладною для геймерів, бо за майже 30 років її ніхто так й не знайшов. Насправді вражаючим сам секрет важко назвати, бо після введення певної комбінації з'явиться просто нове вікно. Там буде напис "This is Mortal Kombat", дата виходу гри, студія розробник та знак копірайту.

Згодом запис цього ентузіаста помітив й Ед Бун – один із ключових розробників цієї відеогри. Варто додати, що він працював майже над всіма іграми цієї серії, а також навіть зараз продовжує займатися цією франшизою. Ед взагалі дуже активний у соцмережах, а цього разу він написав наступне:

Дідько… Я хотів залишити цей секрет непоміченим принаймні до 30-річчя. Не вийшло.

Зрозуміло, що Ед Бун просто жартує, хоча, можливо, він й хотів якось відзначити цей секрет на честь такого ювілею серії Mortal Kombat. Загалом користувачам у мережі сподобалася ця знахідка TotalMK, а оригінальний запис вже зібрав майже 7 тисяч переглядів.

Пасхалка із Mortal Kombat, яку знайшли лише через 29 років / Фото твітер TotalMK