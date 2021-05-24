Ми вже неодноразово розповідали вам про шанувальників гри Minecraft, які відзначаються різноманітними цікавими задумками. Одні беруться за створення вражаючих механізмів, а інші зайняті відтворенням цілих всесвітів у цій популярній відеогрі. Головного героя цієї історії навряд чи можна віднести до якоїсь з цих категорій, але відзначити його пост потрібно.

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Варто розпочати з того, що користувач з нікнеймом Portemay своїм записом поділився на відомій платформі Reddit. Його пост спричинив справжній фурор у розділі Minecraft: 76 тисяч вподобань та понад тисячу коментарів. Запис ентузіаста одразу ж потрапив до когорти найкращих за останній місяць (друге місце), але важливо відзначити, що саме у цьому розділі.

Головний герой поділився цікавим відео, у якому показав вигляд реалістичного снігу у Minecraft. На записі можна побачити, що такий сніг рипить під ногами, а також на ньому залишаються майже справжні сліди. Він нерівномірно лягає на землю чи інші поверховості, а сніжки ефектно розлітаються при потраплянні в якийсь об'єкт. Напевно, виглядає це все як Minecraft з майбутнього.

Цікаво, що деякі неуважні глядачі навіть встигли написати коментар з проханням залишити посилання для завантаження цього мода. Щоправда, виявляється, що це ніяка не модифікація чи якісь напрацювання, бо наприкінці запису автор відзначає, що це CGI. Тобто головний герой просто добряче попрацював над звичайним відео з Minecraft та додав чималу кількість різноманітних спецефектів.

Найцікавіше, що користувачі не стали критикувати геймера за те, що він лише наприкінці свого запису вирішив додати напис про CGI. Більшість геймерів зійшлася на жартівливій думці, що їхні персональні комп'ютери навряд чи готові до такої покращеної версії Minecraft. Загалом користувачі платформи Reddit похвалили Portemay за цю роботу та сподіваються, що у майбутньому хтось зможе повноцінно реалізувати щось подібне у їхній улюбленій відеогрі.

Вигляд реалістичного снігу у відеогрі Minecraft – відео