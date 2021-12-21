Ентузіаст показав, який вигляд мають персонажі з серіалу "Відьмак" у відеогрі Gwent

Цікавим записом поділився в мережі шанувальник відеогри Gwent: The Witcher Card Game. Він показав, який вигляд мають герої з серіалу "Відьмак" у цій картковій грі.

Цими вихідними на Netflix відбулася довгоочікувана прем'єра другого сезону серіалу "Відьмак". А одразу ж після цього в мережі почали з'являтися різноманітні порівняння екранних персонажів з ігровими.

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За подібну роботу вирішив взятися й користувач платформи Reddit з нікнеймом TeamElderBlood, щоправда, для свого порівняння він використав не проєкти з трилогії The Witcher, а популярну колекційну карткову відеогру Gwent: The Witcher Card Game.

Річ у тім, що в цій грі дуже якісні арти (особливо преміальні), а також у ній вже можна знайти майже всіх героїв та істот з цього всесвіту. А все тому, що представники CD Projekt RED активно розвивають Gwent: The Witcher Card Game та регулярно випускають різноманітні тематичні оновлення для цієї відеогри.

Користувач TeamElderBlood для свого порівняння взяв важливих персонажів, які з'являлися в обох сезонах, а також він згадав ще й про деяких монстрів. Варто відзначити, що в обох версіях останні дуже схожі, а от з героями все складніше. Річ у тім, що автори серіалу не стали запозичувати образи останніх з відеоігор, а тому деяких персонажів впізнати важко, а особливо користувачам, які знайомі лише з іграми від CD Projekt RED.

Наостанок варто відзначити, що користувачам мережі дуже сподобався запис TeamElderBlood. Він вже зібрав майже 1,5 тисячі вподобань та одразу 250 коментарів.

Який вигляд мають персонажі з серіалу "Відьмак" у грі Gwent: The Witcher Card Game: відео