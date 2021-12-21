В эти выходные на Netflix состоялась долгожданная премьера второго сезона сериала "Ведьмак". А сразу же после этого в сети начали появляться разнообразные сравнения экранных персонажей с игровыми.

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За подобную работу решил взяться и пользователь платформы Reddit с никнеймом TeamElderBlood, правда, для своего сравнения он использовал не проекты из трилогии The Witcher, а популярную коллекционную карточную видеоигру Gwent: The Witcher Card Game.

Дело в том, что в этой игре очень качественные арты (особенно премиальные), а также в ней уже можно найти почти всех героев и существ из этой вселенной. Все потому, что представители CD Projekt RED активно развивают Gwent: The Witcher Card Game и регулярно выпускают разнообразные тематические обновления для этой видеоигры.

Пользователь TeamElderBlood для своего сравнения взял важных персонажей, появлявшихся в обоих сезонах, а также он вспомнил еще и о некоторых монстрах. Стоит отметить, что в обеих версиях последние очень похожи, а вот с героями все сложнее. Дело в том, что авторы сериала не стали заимствовать образы последних из видеоигр, поэтому некоторых персонажей узнать трудно, а особенно пользователям, которые знакомые только с играми от CD Projekt RED.

Напоследок стоит отметить, что пользователям сети очень понравилась запись TeamElderBlood. Она уже собрала почти 1,5 тысячи лайков и сразу 250 комментариев.

Как выглядят персонажи из сериала "Ведьмак" в игре Gwent: The Witcher Card Game: видео