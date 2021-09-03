Наверное, почти все геймеры знают, что на китайском игровом рынке действуют свои правила. Например, в видеоигре Cyberpunk 2077 есть даже отдельный уровень цензуры для игроков из Китая. Правда, оказывается, чтобы выйти на этот рынок, разработчики из CD Projekt RED, вынуждены были изменить не только эту игру.

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На этот раз речь пойдет о популярной коллекционной карточной видеоигре с названием Gwent: The Witcher Card Game. Казалось, что представителей этого жанра вряд ли можно отнести к категории жестоких проектов. Но по мнению местных властей, в этой игре есть немало запрещенных элементов. Поэтому разработчики этой видеоигры вынуждены были "порезать" немало карт, а обо всех этих изменениях решил рассказать блогер c никнеймом Ketzergwent. На своем ютуб-канале он опубликовал несколько видео, в которых показал арты, которые стали жертвой цензуры.

Итак, разработчики из CD Projekt RED вынуждены были удалить или скрыть все черепа и кости, которые можно увидеть в Gwent: The Witcher Card Game. Интересно, что из-за этого они решили даже изменить дизайн некоторых монстров. Также на местных артах нельзя увидеть кровь, татуировки, детей, курение, поцелуи, откровенную одежду и обнаженные части тела. Наверное, больше всего от последнего пострадали дриады, которых разработчики вынуждены были одеть в разнообразные лохмотья.

Не найдешь в этой версии Gwent: The Witcher Card Game и элементов насилия, например, на некоторых картах разработчики заменили мечи на ложки. Возможно, последнее это своеобразная пасхалка на Гюнтера о'Дима, который использовал в таком же стиле эти столовые приборы. Также можно добавить, что на некоторых картах оружие просто удаляли, а поэтому иногда не понятно, что вообще хотят сделать персонажи, которые атакуют.

Как выглядят карты в китайской версии Gwent: The Witcher Card Game (первая часть): видео

Как выглядят карты в китайской версии Gwent: The Witcher Card Game (вторая часть): видео