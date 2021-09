Ентузіаст працює над ремейком Harry Potter and the Chamber of Secrets на Unreal Engine 5

Геймер вирішив поєднати приємне з корисним, вивчаючи UE 5, та спробувати перенести улюблену гру дитинства на цей надсучасний ігровий рушій і перші результати виглядають досить гідно. Детальніше у матеріалі.

Ігри у всесвіті Гаррі Поттера це окрема тема, адже однозначно поганих чи безумовно успішних проєктів з подібною тематикою помічено не було. Проте, особливою любов'ю геймерів користується старенька Harry Potter and the Chamber of Secrets 2002 року випуску, яка з плином часу та через призму ностальгії, мабуть, може називатися найкращою відеогрою, присвяченою Поттеріані.

Що з цього вийшло? Зате точно без чітерів – геймер створив власну Call of Duty: Warzone всього за 48 годин

Відданий шанувальник проєкту вирішив вдихнути у нього життя, розпочавши роботу над любительським ремейком на свіженькому рушії Unreal Engine 5. Ентузіаст одразу попередив, що використовує для роботи матеріали з оригінальної гри, які зміг віднайти в мережі. Таким чином, не варто очікувати більш пропрацьованих 3D-моделей, проте оновлення текстур й без того значно поліпшує картинку.

Також FakeFace, а саме такий нікнейм умільця, добряче попрацював над анімаціями та реалізував в проєкті ряд власних нововведень. Так, наприклад, у грі з'явилася нова система погоди, а також можливість виду від першого лиця. Прогрес роботи над проєктом геймер публікує у маленьких відео на власному ютуб-каналі.

Останнє відео з прогресом роботи ентузіаста



Прямо зараз FakeFace відтворив лише один рівень і деякі основні механіки геймплею і хоча його задум знаходиться на дуже ранній стадії розробки, але вже заслуговує похвали. В описі під відео ентузіаст зазначив, що найкращою допомогою для нього слугуватимуть коментарі глядачів з конструктивною критикою чи побажаннями.

Інтернет знав безліч історій, коли шанувальники бралися за осучаснення улюблених ігор та зазнавали невдачі на півдорозі, але нам щиро хочеться, щоб цього разу все вийшло якнайкраще, адже ця "демо" версія виглядає дійсно багатонадійно.