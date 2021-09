Энтузиаст работает над ремейком Harry Potter and the Chamber of Secrets на Unreal Engine 5

Изучая UE 5, геймер решил совместить приятное с полезным и попробовать перенести любимую игру детства на этот современный игровой движок и первые результаты выглядят весьма достойно. Подробнее в материале.

Игры во вселенной Гарри Поттера это отдельная тема, ведь однозначно плохих или безусловно успешных проектов с подобной тематикой замечено не было. Однако, особой любовью геймеров пользуется старенькая Harry Potter and the Chamber of Secrets 2002 года выпуска, которая с течением времени и через призму ностальгии, пожалуй, может называться лучшей видеоигрой, посвященной Поттериане.

Что из этого вышло? Зато точно без читеров – геймер создал собственную Call of Duty: Warzone всего за 48 часов

Преданный поклонник проекта решил вдохнуть в него новую жизнь, начав работу над любительским ремейком на свеженьком движке Unreal Engine 5. Энтузиаст сразу предупредил, что использует для работы материалы из оригинальной игры, которые смог найти в сети. Таким образом, не стоит ожидать более проработанных 3D-моделей, однако обновление текстур и так значительно улучшает картинку.

Также FakeFace, а именно такой никнейм умельца, хорошо поработал над анимациями и реализовал в проекте ряд собственных нововведений. Так, например, в игре появилась новая система погоды, а также возможность вида от первого лица. Прогресс работы над проектом геймер документирует в маленьких видео на своем ютуб-канале.

Последнее видео с прогрессом работы энтузиаста



Прямо сейчас FakeFace воссоздал только один уровень и некоторые основные механики геймплея и хотя его замысел находится на очень ранней стадии разработки, но уже заслуживает похвалы. В описании под видео энтузиаст отметил, что лучшей помощью для него послужат комментарии зрителей с конструктивной критикой или пожеланиями.

Интернет знал множество историй, когда фанаты брались за осовременивание любимых игр и терпели неудачу на полпути, но нам искренне хочется, чтобы в этот раз все получилось как нельзя лучше, ведь эта "демо" версия выглядит действительно многообещающе.