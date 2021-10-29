Ентузіаст створив справжній танк у відеогрі Minecraft: як він працює

Шанувальник відеогри Minecraft поділився на Reddit незвичайною роботою. Ентузіаст створив у цій грі справжній танк, щоправда, лише одноразовий.

Усі шанувальники Minecraft знають, що в цій відеогрі можна реалізувати навіть найбожевільніший задум. Напевно, фанати цієї гри можуть створити в кубічному світі майже все, щоправда, якщо є бажання та вільний час.

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Саме за реалізацію подібної неординарної ідеї взявся головний герой цієї історії. Отже, користувач з нікнеймом BigBEAN35 створив у Minecraft справжній танк. Важливо відзначити, що він збудував з блоків не просту модель, яка може лише стояти на місці, а справжній транспортний засіб, який рухається та може навіть стріляти. Також варто додати, що ентузіаст створив цей танк без модів, а загалом для його будівництва він використав динаміт (TNT), поршні, слиз, редстоун та деякі інші блоки.

Щоправда, повноцінним цей транспортний засіб дуже важко назвати. Річ у тім, що він одноразовий, а після активації його вже неможливо зупинити. Працює все досить просто: геймер активує танк за допомогою червоного факелу та чекає, коли його дуло зіштовхнеться з певною фізичною перешкодою. Лише під час цього відбувається детонація відповідних блоків, а також ефектний вибух. Тобто виходить, що геймер створив танк-камікадзе, або ж незвичайний аналог тарану.

Наостанок варто відзначити, що своєю роботою він поділився на популярній платформі Reddit. Її користувачам дуже сподобався такий незвичайний танк, а сам запис одразу ж потрапив до когорти найпопулярніших за останній місяць. Загалом пост BigBEAN35 вже зібрав майже 40 тисяч вподобань та тисячу коментарів.

Танк у відеогрі Minecraft: відео