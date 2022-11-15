God of War Raganrok вийшла лише 9 листопада і, звісно, новинка розроблена за останнім словом техніки, повідомляє 24 канал.

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Проте в інтернеті все популярнішим стає жанр "демейків", коли шанувальники уявляють, що було б якби нова гра була випущена на оригінальній PlayStation у далеких 90-х.

God of War Ragnarok стала однією з найбільш очікуваних ігор цього року, а, можливо, навіть усього теперішнього покоління консолей. Якість гри від Santa Monica Studio не піддається сумнівам, що забезпечило їй чимало номінацій на церемонії The Game Awards цього року, включно з "Грою року".

Проте, шанувальник під ніком Jackarte вирішив уявити, як би виглядала гра, якби її реліз відбувся значно раніше та випустив саморобний трейлер на своєму ютуб-каналі.

Демейк God of War Ragnarok на PS 1: відео

Хоча у відео використовується високоякісний звук з оригіналу, олдскульне піксельне зображення з низькою роздільною здатністю надає йому шарму минулої епохи ігропрому.

Слід зауважити, що Jackarte не планує випускати повний фанатський демейк гри, а відео є лише концепцією того як би він міг виглядати, що дещо розчарувало шанувальників ретро-ігор.