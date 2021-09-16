Ентузіаст відбудував відомі планети із Зоряних Війн у Minecraft: дивовижне відео

Натхненний шанувальник Зоряних війн вирішив відбудувати кожну планету франшизи у Minecraft, розпочавши з неймовірних ландшафтів Татуїну та Корусанту. Детальніше у матеріалі.

Minecraft надає гравцям нечувану свободу дій, щоб ті могли повною мірою реалізувати свої творчі здібності та бажання. Часто геймери використовують гру для відтворення реальних чи вигаданих міст, але один із них вирішив піти ще далі, адже має на меті побудувати не просто містечко, а кожну планету, яку можна знайти у всесвіті Зоряних Війн і стартував ентузіаст вельми вдало.

Захопливо Масштаби вражають: геймер витратив 7 років на будівництво різноманітних міст у Minecraft

Користувач Reddit vistachess вирішив не розпилятися на дрібниці та створити, безумовно, один із наймасштабніших проєктів, які бачив Minecraft. Для початку затятий будівельник обрав, мабуть, найвідоміші планети франшизи – пустельний Татуїн та столицю галактичної імперії Корусант.

Як повідомляє сам геймер, увесь минулий рік він витратив саме на створення цих планет, а нещодавно поділився трейлером, що демонструє результати його важкої роботи. У відео можна побачити глибокі яри та простенькі поселення Татуїну, а потім порівняти їх з мерехтливими зоряними портами та гігантськими будівлями Корусанта.

Результати роботи геймера



Vistachess також поділився цікавими скриншотами двох планет на Reddit, які дають змогу детальніше оглянути творіння гравця – від заходу сонця на Татуїні до Сенатського кварталу на Корусанті. Також геймер додав мапи обох планет, що дозволяє оцінити масштаби проєктів.

Очевидно, що таке детальне відтворення планет не обійшлося WorldPainter та WorldEdit – безкоштовних програми, які використовуються шанувальниками Minecraft для створення рівнів і модифікацій.

Скриншоти та мапи робіт vistachess / зображення з Reddit

Праця геймера була надзвичайно добре зустріта шанувальниками франшизи та пересічними користувачами. Попри те, що маса людей вітали й робили компліменти будівельнику за його творіння, є і більш негативно налаштовані коментатори, що висловлюють скептицизм щодо того, коли весь задум vistachess буде завершено. Основним аргументом є те, що якщо йому знадобилося близько року, щоб створити всього дві планети, то відтворення всієї галактики Зоряних Війн, ймовірно, займе більш як десять років.

Сам геймер, попри такі зауваження, не думає зупинятись і у своєму профілі Reddit продовжує викладати пости з прогресом будівництва наступної планети. А охочі побродити Татуїном та Корусантом у Minecraft можуть безплатно завантажити створені ним мапи за посиланням в описі трейлера.