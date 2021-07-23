Ми вже неодноразово розповідали про гравців у Minecraft, які відзначаються різноманітними оригінальними роботами. Деякі геймери створюють у цій грі нестандартні механізми, а інші – займаються відтворенням цілих всесвітів. Напевно, головного героя цієї історії можна віднести до категорії останніх.

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Користувач з нікнеймом octavian_world вирішив взятися за створення свого світу в Minecraft. Виявилося, що це достатньо просто, а для цього потрібно лише творити й не зупинятися. Подібною ідеєю головний герой "загорівся" ще у 2014 році, коли йому було лише 14 років. Щоправда, тоді він навряд чи міг й уявити, що створить щось подібне.

За ці 7 років ентузіаст побудував у своєму світі чимало різноманітних міст, які він вигадав та спланував самотужки. Користувач octavian_world відзначив, що у всіх цих міст є унікальна назва, а також навіть якась історія. Варто додати, що головний герой також створив чимало реальних архітектурних споруд у цьому світі. У своїй роботі ентузіаст не використовує модифікації, а над цим світом зазвичай працює вночі. З цікавого ще можна відзначити, що деякі міста йому допомогли створити члени родини та друзі.

Результатами своєї роботи користувач octavian_world поділився на відомій платформі Reddit. В одному з останніх своїх постів він зібрав скриншоти одразу кількох таких міст. Варто відзначити, що аудиторія цієї платформи достатньо високо оцінила його роботу: понад 15 тисяч вподобань та 250 коментарів. Наостанок можна ще додати, що найближчим часом головний герой планує викласти у відкритий доступ цей світ.

Міста, які побудував користувач octavian_world / Фото Reddit octavian_world