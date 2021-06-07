Геймери в захваті: ентузіаст відтворив у CS:GO культову локацію з GTA: San Andreas – фото

У мережі з'явилася цікава модифікація для відеогри Counter-Strike: Global Offensive. Ентузіаст вирішив відтворити у цьому шутері локацію Гроув-стріт з GTA: San Andreas.

Для відеогри Counter-Strike: Global Offensive постійно виходить чимало різноманітних модифікацій, але лише одиниці отримують народну любов. Напевно, саме до таких модів й можна віднести роботу головного героя цієї історії.

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Користувач з нікнеймом dido своєю модифікацією вирішив поділитися у майстерні Steam. Одразу варто відзначити, що його робота дуже сильно сподобалася гравцям у CS:GO, бо вже зібрала понад 30 тисяч завантажень та 900 коментарів. Моддер вирішив відтворити у відеогрі CS:GO локацію Гроув-стріт з культової відеогри Grand Theft Auto: San Andreas. Нагадаємо, що це вулиця, де проживав головний герой цієї гри Сі-Джей, а також інші члени банди "Grove Street Families".

Загалом в ентузіаста вийшла велика мапа, бо він також вирішив перенести й найближчі околиці (міст та канал). На скриншотах можна побачити будинок Карла Джонсона, а також площу, де збиралися представники цієї банди. Також dido залишив на вулиці синю автівку, на якій Сі-Джей та його друзі їздили на завдання. Варто відзначити, що в ентузіаста дійсно вийшло майже в точності перенести цю локацію з GTA: San Andreas у CS:GO.

Зараз мапа dido доступна лише для режиму гри із заручниками. Варто додати, що моделі оперативників залишилися стандартними, тому поки не вийде влаштувати справжню бандитську розбірку у стилі GTA: San Andreas. Наостанок варто відзначити, що цілком безплатно цю модифікацію можна завантажити за цим посиланням. Для цього варто лише натиснути на зелену кнопку "subscribe", а Steam автоматично додасть цю мапу у CS:GO.

Гроув-стріт з GTA: San Andreas у CS:GO / Фото Steam dido