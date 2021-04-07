Відомий моддер ZooL знову створив оригінальну та цікаву модифікацію. Цього разу він вирішив відтворити класичну відеогру Bomberman у відомому шутері CS:GO.

Напевно, чимало шанувальників відеогри Counter-Strike: Global Offensive повинно пам'ятати моддера із нікнеймом ZooL. Він один із розробників модифікації Classic Offensive, яка вийшла у 2017 році та мала серйозний попит серед гравців у Counter-Strike.

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Цього разу ZooL працює над оригінальною користувацькою мапою для CS:GO. Він вирішив показати свою адаптацію класичної відеогри із назвою Bomberman. Реліз першої гри у цій серії відбувся ще у 1983 році, а з того часу вийшло вже немало подібних проєктів на різноманітні платформи.

Геймплейно Bomberman дуже проста гра: геймери знаходяться у лабіринті, який можна нищити. Зі зруйнованих блоків можуть випадати різноманітні бонуси, які полегшують гру. Наприклад, деякі роблять головного героя невразливим до вибуху бомб, а інші – дають можливість проходити через стіни чи ставити більшу кількість бомб. В режимі для одного гравця потрібно ліквідувати всіх ворогів та знайти приховані двері (ключ), які дозволять перейти на новий рівень.

Щоправда, є у цій серії й багатокористувацький режим, і саме за його мотивами створена модифікація ZooL. У такому режимі гри потрібно знешкодити (підірвати) всіх своїх опонентів. Для цього потрібно використовувати збільшені осколкові гранати, а також чималу кількість вже згаданих бонусів. Також подібні бомби можна штовхати у цій модифікації. Варто відзначити, що ZooL навіть створив спеціальне меню, де можна вибрати різноманітні налаштування гри: музику, локацію та варіанти геймплею.

Користувачам у твітері сподобався такий ремейк класичної відеогри, хоча пограти поки й не вийде. Моддер відзначив, що всі роботи над цією модифікацією майже завершені, але потрібно ще попрацювати над інтерфейсом та різноманітними налаштуваннями гри. Наостанок варто зазначити, що цей мод з'явиться у майстерні Steam, а завантажити його можна буде безплатно.

Bomberman у відеогрі Counter-Strike: Global Offensive – відео