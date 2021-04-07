Известный моддер ZooL снова создал оригинальную и интересную модификацию. На этот раз он решил воссоздать классическую видеоигру Bomberman в известном шутере CS:GO.

Наверное, немало поклонников видеоигры Counter-Strike: Global Offensive должно помнить моддера с никнеймом ZooL. Он один из разработчиков модификации Classic Offensive, которая вышла в 2017 году и имела серьезный спрос среди игроков в Counter-Strike.

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На этот раз ZooL работает над оригинальной пользовательской картой для CS:GO. Он решил показать свою адаптацию классической видеоигры под названием Bomberman. Релиз первой игры в этой серии состоялся еще в 1983 году, а с тех пор вышло уже немало подобных проектов на различные платформы.

Геймплейно Bomberman очень простая игра: геймеры находятся в лабиринте, который можно разгромить. Из разрушенных блоков могут выпадать различные бонусы, которые облегчают игру. Например, некоторые делают главного героя неуязвимым к взрыву бомб, а другие – дают возможность проходить через стены или ставить большее количество бомб. В режиме для одного игрока нужно ликвидировать всех врагов и найти скрытые двери (ключ), которые позволят перейти на новый уровень.

Правда, есть в этой серии и многопользовательский режим, и именно по его мотивам создана модификация ZooL. В таком режиме игры нужно обезвредить (подорвать) всех своих оппонентов. Для этого нужно использовать увеличенные осколочные гранаты, а также немалое количество уже упомянутых бонусов. Также подобные бомбы можно толкать в этой модификации. Стоит отметить, что ZooL даже создал специальное меню, где можно выбрать различные настройки игры: музыку, локацию и варианты геймплея.

Пользователям в твиттере понравился такой ремейк классической видеоигры, хотя поиграть пока и не получится. Моддер отметил, что все работы над этой модификацией почти завершены, но нужно еще поработать над интерфейсом и разнообразными настройками игры. Напоследок стоит отметить, что этот мод появится в мастерской Steam, а скачать его можно будет бесплатно.

Bomberman в видеоигре Counter-Strike: Global Offensive – видео