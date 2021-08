Ентузіаст знайшов у файлах гри The Last of Us Part II інформацію про "вирізаний" мультиплеєр

У мережі з'явилася цікава інформація про багатокористувацький режим з гри The Last of Us Part II. Датамайнер припускає, що розробники працювали над королівською битвою.

У вересні 2019 року представники студії Naughty Dog відзначили, що в грі The Last of Us Part II не буде багатокористувацького режиму. Сама відеогра вийшла в червні 2020 року, а в ній дійсно не було мультиплеєру. Щоправда, виявляється, розробники тривалий час активно працювали над цим ігровим елементом.

Саме такою інформацією поділився блогер з нікнеймом Speclizer, який вирішив "покопатися" в файлах відеогри. Користувач виявив, що розробники працювали над режимом, який дуже нагадує класичну королівську битву. Він відзначив, що знайшов величезну мапу, яка "зшита" з невеликих локацій, які з'являлися в сюжетній кампанії The Last of Us Part II.

Також блогер відзначив, що помітив одразу кілька файлів з однаковою приміткою "mp" (ймовірно "multiplayer"). Він припускає, що так розробники позначали предмети, які мали з'явитися в багатокористувацькому режимі. Серед таких речей є рюкзак, броня, пристрій для прослуховування, дивний портативний телевізор та нашийник. Блогер думає, що останній предмет потрібний був для того, щоб приручати собак. Також в коментарях до цього відео Speclizer написав, що раніше вже знаходив інформацію про компас, лічильник гравців та колесо емоцій.

Загалом всі ці знахідки вказують на те, що розробники працювали саме над королівською битвою, а не над якимось іншим режимом. Варто також згадати, що в мережі вже неодноразово з'являлися чутки про те, що студія Naughty Dog зараз активно працює над багатокористувацькою грою за мотивами The Last of Us Part II. Тобто це означає, що деякі знахідки можуть з'явитися в їхній новій відеогрі.

Знахідки користувача Speclizer: відео