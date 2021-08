Энтузиаст нашел в файлах игры The Last of Us Part II информацию о "вырезанном" мультиплеере

В сети появилась интересная информация о многопользовательском режиме с игры The Last of Us Part II. Датамайнер предполагает, что разработчики работали над королевской битвой.

В сентябре 2019 года представители студии Naughty Dog отметили, что в игре The Last of Us Part II не будет многопользовательского режима. Сама видеоигра вышла в июне 2020 года, а в ней действительно не было мультиплеера. Правда, оказывается, разработчики длительное время активно работали над этим игровым элементом.

Именно такой информацией поделился блогер из никнеймом Speclizer, который решил "покопаться" в файлах видеоигры. Пользователь обнаружил, что разработчики работали над режимом, который очень напоминает классическую королевскую битву. Он отметил, что нашел огромную карту, которая "сшита" из небольших локаций, которые появлялись в сюжетной кампании The Last of Us Part II.

Также блогер отметил, что заметил сразу несколько файлов с одинаковой пометкой "mp" (вероятно "multiplayer"). Он предполагает, что так разработчики обозначали предметы, которые должны были появиться в многопользовательском режиме. Среди таких вещей есть рюкзак, броня, устройство для прослушивания, странный портативный телевизор и ошейник. Блогер думает, что последний предмет нужен был для того, чтобы приручать собак. Также в комментариях к этому видео Speclizer написал, что ранее уже находил информацию о компасе, счетчике игроков и колесе эмоций.

В целом все эти находки указывают на то, что разработчики работали именно над королевской битвой, а не над каким-то другим режимом. Стоит также упомянуть, что в сети уже неоднократно появлялись слухи о том, что студия Naughty Dog сейчас активно работает над многопользовательской игрой по мотивам The Last of Us Part II. То есть это означает, что некоторые находки могут появиться в их новой видеоигре.

Находки пользователя Speclizer: видео