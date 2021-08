Не секрет, что украинские разработчики программного обеспечения признаны во всем мире как высоко компетентные, ориентированные на качество, творческие и хорошо квалифицированные работники. В то время как множество наших земляков работают на крупнейших "акул" индустрии, сразу несколько украинских видеоигровых студий зарекомендовали себя серьезными игроками на глобальном рынке.

Именно эти компании и их продукт доказывают, что украинцы могут быть не только маленькими винтиками в большой системе, но и сами ее создавать. GSC Game World, Frogwares, 4A Games и другие стали настоящим лицом видеоигровой индустрии Украины, а их проекты приносят удовольствие миллионам геймеров по всему миру.

GSC Game World

Начнем, конечно, с одной из самых известных студий. С момента основания в 1995 году разработчики выпустили массу проектов, однако подавляющее большинство из них принадлежало к 2 самым популярным франшизам компании.

Серия Cossacks

Обложка игры Cossacks 3 / изображение cossacks3.com

Первая игра серии исторических стратегий в реальном времени увидела свет еще в 2001 году. Cossacks: European Wars предлагала игрокам 5 однопользовательских исторических кампаний, основанных на реальных событиях, имевших место во временных рамках XVII – XVIII веков.

В играх, традиционно для жанра, можно было создать свою базу, нанимать войско и добывать различные ресурсы. Был и многопользовательский режим, в котором геймерам предлагалось столкнуться между собой. Для игры было доступно 17 наций, в каждой из которых были свои уникальные юниты и особенности.

Скриншот из игры Cossacks: European Wars / Фото Іnstant-gaming

Проект ожидал сокрушительный успех. Как критики, так и игроки полюбили игру за ее графику, историческую точность и весьма умный искусственный интеллект, который действительно заставлял геймеров мыслить тактически, чтобы одержать победу. Положительные рецензии и хорошие продажи обусловили разработку продолжения Cossacks II: Napoleonic Wars (2005 год) и дополнения Cossacks II: Battle for Europe (2006 год), которые были встречены уже более прохладно.

В 2016 году вышел римейк первой части под названием Cossacks 3, который, несмотря на ажиотаж среди фанатов серии, получил довольно смешанные отзывы. По словам критиков, игра удачно оперировала ностальгией геймеров, однако не предлагала ничего нового. На этом история франшизы пока закончена, однако, кто знает, может, среди планов разработчиков есть мысль попробовать возродить некогда популярный жанр.

Серия S.T.A.L.K.E.R.

Обложка игры S.T.A.L.K.E.R.: Тень Чернобыля / Фото ютуб S.T.A.L.K.E.R.

Серия игр в жанре шутера от первого лица рассказывает о жизни особого вида людей – сталкеров. Эти искатели приключений исследуют Чернобыльскую зону отчуждения в поисках артефактов, славы, богатства или просто из странного фанатизма.

Релиз первой части S.T.A.L.K.E.R.: Тень Чернобыля состоялся 20 марта 2007 года, а два дополнения, которые фактически являются самостоятельными играми – S.T.A.L.K.E.R.: Чистое небо и S.T.A.L.K.E.R.: Зов Припяти – вышли в свет в августе 2008 года и в октябре 2009 года соответственно.

Игра получила широкое признание не только среди украинских игроков, но и во всем мире. Геймерам пришелся по вкусу таинственный и полный опасностей мир Зоны. Проект хвалили за хорошую графику, атмосферность, историю, а также реалистичную баллистику.

Не обошлось, к сожалению, без ложки дегтя – технологическое состояние игр оставляло желать лучшего: они часто вылетали, пестрели багами и недоработками, однако ничто из этого не помешало им собрать вокруг себя огромную международную армию фанатов, которые и по сей день с удовольствием играют в любимый шутер, разрабатывают для него модификации, а также с нетерпением ожидают продолжения франшизы – STALKER 2, выход которого запланирован на 28 апреля 2022 года.

Frogwares – серия Sherlock Holmes

Постер игры Sherlock Holmes: The Awakened / Фото Steam

Эта независимая украинская компания с главным офисом в Киеве, была основана в 2000 году в Дублине и преимущественно занимается разработкой видеоигр жанра квест. Наибольшую известность разработчикам принесла франшиза о приключениях Шерлока Холмса, по мотивам одноименного сборника детективных рассказов.

Самой популярной игрой в серии наверняка следует считать Sherlock Holmes: The Awakened 2008 года. Проект соединил в себе 2 художественные вселенные: непосредственно произведения о Шерлоке Холмсе авторства Артура Конан Дойла и мифы о Ктулху от отца жанра ужасов Говарда Лавкрафта. Именно эта часть стала первой трехмерной игрой в серии и в общем продалась лучше всего, к тому же получила хорошие оценки от критиков и игроков.

Далее во франшизе можно выделить достаточно успешную The Testament of Sherlock Holmes и неоднозначную Sherlock Holmes: The Devil's Daughter. Сейчас компания завершает работу над игрой, что задумана как приквел ко всей серии – Sherlock Holmes: Chapter One.

Проект должен стать самым масштабным детищем студии и рассказать о ранней молодости известного детектива. Игра планирует выйти за рамки простого квеста, ведь в ней будет живописный открытый мир, собственная боевая система, сосредоточенная на дедукции (во время драки Шерлок сможет применить свои умения, чтобы определять уязвимые места противников) и система морали, которая заставит игроков принимать сложные решения и отвечать за их последствия, ведь не следует забывать, что иногда благими намерениями вымощена дорога в ад. Релиз запланирован на четвертый квартал 2021 года.

Action Forms – Cryostasis: Sleep of Reason

Постер игры Cryostasis: Sleep of Reason / Фото Glitchwave

Студия, основанная в 1995 году в Киеве, может быть мало известна современным геймерам, ведь в наши дни она фактически прекратила существование. Самой большой франшизой компании является симулятор охоты на динозавров – Carnivores, однако известность ей принесла игра, отечественным геймерам знакома под названием Анабиоз: Сон разума.

Проект в жанре survival horror вышел 5 декабря 2008 года и рассказывал историю метеоролога Александра Нестерова, который волею случая попал на застрявший во льдах Арктики много лет назад атомный ледокол. Уникальная способность героя проникать в воспоминания погибших персонажей и менять их поступки, совершенные незадолго до смерти, позволила ему исправить ошибки экипажа и предотвратить смерть капитана, что в свою очередь спасло от катастрофы и сам корабль.

Игра получила смешанные отзывы критиков, утверждавших, что при всей атмосферности и хорошем сюжете геймплей кажется несколько однообразным, а боевая система довольно неуклюжая. Однако ключевая особенность игры, а именно ужасающая атмосфера, державшая игроков в постоянном напряжении, нашла отклик в сердцах геймеров, высоко оценивших хоррор.

4A Games – Серия Metro

Скриншот из игры Metro 2033 / Фото Steam

Студия была основана в 2006 году в Киеве выходцами из уже известной нам GSC Game World. Конфликт с руководителями 4 сотрудников, которые и стали основателями нового бренда, возможно, оставил неприятный привкус в их отношениях, однако подарил украинскому игропрому еще одну прекрасную компанию.

Три игры серии Metro, а именно Metro 2033 (2010 год), Metro: Last Light (2013 год), и Metro Exodus (2019) принесли разработчикам мировую славу и признание. Сюжет, основанный на книгах писателя Дмитрия Глуховского, рассказывает о постапокалиптических реалиях мира, который после ядерной войны населен разнообразными монстрами, а людям приходится прятаться от них под землей на станциях метрополитена.

Жанрово – это шутер от первого лица с элементами открытого мира, в полной мере раскрывшемся в последней, на данный момент, игре серии. Каждая часть франшизы непременно становилась успешной как в финансовом, так и во всех других планах. Критики и геймеры тепло отзываются о всех трех играх, а Metro Exodus и вообще стала настоящим хитом, заслужив множество номинаций на престижные премии.

От проекта в который не слишком верили, а именно таким было отношение издателей и спонсоров к Metro 2033, серия превратилась в франшизу мирового масштаба с многомиллионной армией фанатов, которые точно знают, чего стоит украинская видеоигровой индустрия.

Стоит вспомнить

Как мы уже отмечали, кроме собственных студий, многие украинские специалисты работают на международных игровых гигантов, имеющих офисы в Украине.

Таким образом, наши земляки в составе компании Ubisoft Entertainment приложили руку к созданию такой культовой франшизы, как Assassin's Creed. Именно киевский офис студии почти полностью отвечал за ПК версии таких игр серии как Assassin's Creed II, Assassin's Creed: Brotherhood, Assassin's Creed: Revelations, Assassin's Creed III и Assassin's Creed IV: Black Flag.

Коллектив Persha Studia / Фото Worldofwarplanes

Кроме этого, в Киеве есть Persha Studia, которая в сотрудничестве с компанией Wargaming ответственна за разработку мегапопулярных ММО World of Tanks и World of Warplanes.

Также в Украине есть офисы Crytek, Playtika, Gameloft, Melior Games, Playtech и многих других компаний, поэтому можно без колебаний сказать, что украинские разработчики за годы независимости нашего государства стали неотъемлемой частью мирового рынка видеоигр – и это все еще только начало.