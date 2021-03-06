Последний турнир на котором соревновались сборные команды CS: GO из разных стран мира прошел еще в 2019 году. Однако это не мешает нам пофантазировать, какой была бы сборная Украины по CS: GO прямо сейчас.

В 2019 году прошел турнир под названием World Electronic Sports Games 2018, где выступали сборные команды из разных уголков мира: от китайской 5Power Gaming до бразильской MIBR. Среди участников была и сборная Украины под незамысловатым названием – "Team Ukraine".

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В ее тогдашний состав входили такие игроки как Александр "scoobyxie" Маринич, Сергей "smike" Скляренко, Владислав "arch" Свистов, Артур "DarkS1DE" Кравченко и легендарный игрок NAVI Сергей "starix" Ищук. К сожалению, на том турнире украинский состав уже в 1/8 финала уступил польскому коллективу AGO и покинул соревнование.

Несмотря на то, что вот уже долгое время не проводилось подобных турниров, мы решили пофантазировать, как бы могла выглядеть сборная Украины по CS: GO в 2021 году.

In Game Leader (Капитан)

Виктор "sdy" Оруджев

Кэп за работой / изображение из Instagram

Возраст: 23 года

23 года Город: Киев

Киев Команда: Team Spirit

Team Spirit Призовые: $ 106 105 (тут и далее по данным портала esportsearnings)

Игрок и IGL коллектива Team Spirit, что совсем недавно ворвался в топ-10 рейтинга hltv (8 место), сенсационно "уничтожив" легендарную датскую команду Astralis в рамках IEM Katowice 2021. Віктор, также известный под ником somedieyoung, начал карьеру в 2016 году в команде 5FRAGS.ORG. После нее sdy входил в состав коллективов Spray'n'pray, Dream и EL'quvet, а в 2018 году присоединился к Team Spirit и вместе с командой начал восхождение на вершину мирового CS: GO.

В своей команде Виктор выполняет роль капитана и, стоит сказать, блестяще с ней справляется. Часто бывает, что IGL "проседает" в индивидуальных показателях, управляя действиями команды, однако это не про Оруджева. В частности, на том же IEM Katowice украинец был одним из лучших фрагерив в команде, в итоге заработав рейтинг в 1.14 с показателем в 0,65 убийств за раунд. К примеру капитан победившей на турнире команды (Gambit Esports) – Владислав "Nafanya" Горшков получил рейтинг значительно хуже – 1.0.

Уверенные "коллы" Виктора в сочетании с высокими навыками стрельбы делают его идеальным капитаном гипотетической сборной Украины.

Main AWP (Основной снайпер)

Александр "s1mple" Костылев

Сосредоточенный s1mple / изображение hltv

Возраст: 23 года

23 года Город: Киев

Киев Команда: NAVI

NAVI Призовые: $ 796 321

Киберспортсмен, что не требует представлений. Лучший игрок с CS: GO 2018 и дважды серебряный призер этой номинации в 2019 и 2020 годах. Александр Костылев, несомненно, один из лучших снайперов CS: GO в мире.

Однако кроме прекрасной игры со снайперской винтовкой, s1mple также превосходно стреляет практически из любого автоматического оружия, имеющегося в игре. Александр также может похвастаться феноменальным "чтением" игры, он как никто другой в мире знает чего ожидать от соперника в любой ситуации, а нестандартные "мувы" самого Александра заставляют влюбиться в его игру миллионы поклонников со всего земного шара.

Если в мире футбола есть Лионель Месси, то в мире киберспортивного CS: GO есть Александр Костылев. Его бесценный опыт, приобретенный на крупнейших турнирах за годы карьеры в таких легендарных коллективах как Team Liquid и NAVI несомненно помог бы сборной.

Rifler, second AWP, Lurker (стрелок, второй снайпер, луркер)

Владимир "Woro2k" Велетнюк

Woro2k на интервью каналу LMBT R / скриншот с YouTube

Возраст: 19 лет

19 лет Город: Монастырище

Монастырище Команда: без команды

без команды Призовые: $ 3 268

Владимир Велетнюк еще не до конца вошел в мир профессионального контр-страйка и провел лишь 10 официальных поединков. В основном парень выступает на FPL и делает это довольно успешно, ведь с момента попадания в эту лигу он неоднократно оказывался на призовых местах.

FPL – (FACEIT Pro League) – ежемесячное соревнование от матчмейкинговой платформы FACEIT, где лучшие игроки CS: GO со всего мира (в том числе профессиональные киберспортсмены) борются за призовой фонд в 20 тысяч долларов.

Несколько месяцев назад Владимир находился на просмотре в коллективе forZe, однако не подписал постоянный контракт, оставив причины в тайне. Отсутствие большого количества профессиональных матчей и постоянного коллектива не помешало одному из лучших игроков в CS: GO – Симплу, в комментарии для hltv, назвать Woro2k одним из самых перспективных игроков в мире.

"Возможно, он играет только в FPL, и в этом году, возможно, не выстрелит, но через год или два он точно это сделает. Уровень его индивидуального мастерства позволяет ему диктовать свою игру, он находит правильные подходы и предлагает интересные идеи", – отметил Костылев.

Интересно, что Владимира часто сравнивают именно с Александром в молодости. Велетнюк, в силу своего возраста и характера, немного вспыльчивый и удивительно эмоциональный, что иногда мешает ему в игре. Однако мастерство в стрельбе и понимание ситуаций, позволяют ему играть на равных с лучшими.

Сам Woro2k неоднократно говорил, что хочет играть в команде роль основного снайпера, однако если говорить о нашей гипотетической сборной эта роль железобетонно занята, поэтому Владимиру пришлось бы довольствоваться ролью второго снайпера. Кроме того, по нашему мнению, у него есть потенциал хорошо выступать на позиции луркера, ведь его нестандартные решения и "поджимы" позиций в неожиданных таймингах часто играют в пользу команды, этим он напоминает француза Ришара "shox" Папильйона, что известен как раз своим мастерством "луркера".

Rifler (Стрелок)

Валерий "b1t" Ваховский

Шестой игрок NAVI – b1t / изображение с gameinside

Возраст: 18 лет

18 лет Город: Тарасовка

Тарасовка Команда: NAVI

NAVI Призовые: $ 127 574

В декабре 2020 года в сети появились слухи о том, что украинский коллектив NAVI расширит свой ростер по CS: GO до шести человек. Информация оказалась правдивой, а шестым игроком стал выходец из академии NAVI Junior – Валерий "b1t" Ваховский.

Несмотря на то, что Валерий выступает за коллектив всего лишь на одной карте (Inferno) он уже успел поразить как фанатов, так и экспертов CS: GO своей чрезвычайно уверенной и зрелой игрой. Ваховский стал частью успеха "рожденных побеждать" на турнире с большим призовым фондом за первое место в истории онлайн турниров. Несмотря на все шутки в сети, о том что b1t – "игрок одной карты" в упомянутом выше FPL Валерий доказывает обратное, ведь и там демонстрирует феноменальную игру и на других соревновательных картах CS: GO.

Если Александр Костылев назвал перспективным игроком Woro2k, то другой лидер Natus Vincere, занявший 5 место среди лучших игроков 2020 в рейтинге hltv – Денис "electronic" Шарипов сказал порталу внимательнее следить именно за Ваховским.

"Он игрок с большим потенциалом, и если он продолжит работать, как и раньше, то, безусловно, будет частью этого списка (топ-20 hltv) в будущем", – заявил Шарипов.

Rifler (Стрелок)

Дмитрий "jR" Червак

jR на турнире / изображение cq

Возраст: 27 лет

27 лет Город: Збараж

Збараж Команда: без команды

без команды Призовые: $ 84 550

Дмитрий начал выступать на профессиональном уровне в далеком 2015 году в рядах Wrecking Gaming. Вскоре коллектив был подписан организацией Vega Squadron, выступая за которую, Червак получил наибольшее признание. В 2020 году, после расформирования коллектива, jR присоединился к организации HellRaisers, однако не смог надолго закрепиться в составе и менее чем через год покинул ее.

Сейчас игрок без команды, однако активно играет в FPL и постоянно борется за призовые места, а в феврале даже сумел занять первое место и забрать главный приз в $ 4 500. Это свидетельствует о том, что Дмитрий все еще имеет достаточно высокий уровень индивидуального мастерства и безусловно может усилить любую команду Tier-2 уровня. Его опыт и навыки пригодились бы и нашей сборной, где он мог бы выступать в качестве сапорта или опорника какой-то из точек.

Тренеры

Михаил "kane" Благин и Даниил "Zeus" Тесленко

Совещание перед игрой / изображение hltv

Возраст: 32 и 33 года соответственно

32 и 33 года соответственно Город: Харьков

Харьков Команда: завершили карьеру

завершили карьеру Призовые: неизвестно и $ 689 568 соответственно

Хотя оба эти легендарные представители украинского киберспорта завершили активную карьеру, нам кажется, что именно они стали бы идеальными кандидатами на должность тренеров нашей гипотетической сборной.

Их опыт невозможно переоценить, ведь именно в тандеме спортсмены достигли наибольших высот в CS: GO, сенсационно выиграв PGL 2017 Krakow Major Championship в составе команды Gambit и огромное количество турниров различных уровней, выступая за Natus Vincere.

В те далекие времена Благин был тренером, а Тесленко капитаном, однако после завершения карьеры игрока все ожидают увидеть последнего именно на тренерском мостике, ведь один из лучших капитанов в истории контр-страйка просто обязан быть хорошим тренером. Точно не известно интересуют ли Зевса подобные перспективы, но мы считаем, что ему действительно подошла бы эта роль, а лучше всего он бы с ней справился как раз с помощью и поддержкой своего друга Михаила. Кто был бы главным тренером, а кто помощником – это уже бы решали сами киберспортсмены, но мы уверены, что они совершенно точно еще дали бы жару на международной CS: GO сцене.