Украинская суперзвезда CS: GO – s1mple обновил собственный рекорд на Twitch: потрясающие цифры
На трансляции, прошедшей 4 марта, снайпер NAVI обновил собственный рекорд пикового количества зрителей на платформе Twitch. Больше о потрясающем достижении – в материале.
4 марта второй лучший игрок мира по CS: GO (по версии hltv.org) – Александр "s1mple" Костылев обновил собственный рекорд количества зрителей трансляции на платформе Twitch. На пике его прямой эфир смотрело более 85 тысяч человек.
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Цифра просто невероятная и становится еще более потрясающей, если принять во внимание тот факт, что средний онлайн зрителей последнего большого турнира по CS: GO – IEM Katowice 2021 составлял чуть более 224 тысяч зрителей.
Безусловно интерес к стриму подогрел тот факт, что украинский снайпер "рожденных побеждать" играл очередной матч в FPL, однако что-то пошло не по плану.
Команда Александра, членов которой он отобрал среди других 8 игроков, присутствующих в лобби, выступила против команды другого киберспортсмена – игрока берлинского коллектива BIG – Кана "XANTARES" Дурткардерса. Полем битвы была избрана карта de_dust2 и в начале поединка казалось, что силы коллективов примерно на одном уровне, однако уже после первой половины, проведенной за контртеррористов, Костылев и его тиммейты проигрывали в счете 5:10.
После перехода на сторону террористов команда украинца проиграла пистолетку и провалила еще несколько раундов подряд. Счет стал 5:15 и соперникам Александра во главе с XANTARES оставалось взять лишь один раунд в обороне на карте, где именно эта сторона является приоритетной. Однако s1mple не был бы одним из лучших игроков в мире, если бы так просто отдал победу. Под командованием Александра команда собралась и выдала невероятную серию из 10 победных раундов, сведя игру к овертаймам.
Такой невероятный камбэк прибавил сил "Team s1mple" и после невероятного количества дополнительных раундов (23) в течение которых игра буквально напоминала качели, Костылев все же одержал победу со счетом 28:25.
Эмоции Александра Костылева после победы
Личные показатели Александра в этом матче просто удивительные: за 53 сыгранных раунда s1mple погиб 34 раза, совершил 69 убийств и еще трижды ассистировал тиммейтам. Даже официальная страница NAVI в твиттере не смогла проигнорировать такие цифры.
Не менее поразительным показателем стал и пиковый онлайн на трансляции, который вскоре после завершения матча составил более 85 тысяч зрителей.
Рекордное количество зрителей на Стриме s1mple / изображение с Twitter
Следует отметить, что одним из тиммейтов Александра был никто иной, как икона бразильского контр-страйка – Габриэль "FalleN" Толедо, на трансляции которого во время этого сногсшибательного матча находилось более 30 тысяч человек, а капитана оппонентов украинца – XANTARES смотрело еще около 8 тысяч, таким образом простой матч на FPL собрал у экранов около 130 тысяч зрителей – невероятный и, скорее всего, уникальный показатель.
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