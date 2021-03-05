На трансляции, прошедшей 4 марта, снайпер NAVI обновил собственный рекорд пикового количества зрителей на платформе Twitch. Больше о потрясающем достижении – в материале.

4 марта второй лучший игрок мира по CS: GO (по версии hltv.org) – Александр "s1mple" Костылев обновил собственный рекорд количества зрителей трансляции на платформе Twitch. На пике его прямой эфир смотрело более 85 тысяч человек.

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Цифра просто невероятная и становится еще более потрясающей, если принять во внимание тот факт, что средний онлайн зрителей последнего большого турнира по CS: GO – IEM Katowice 2021 составлял чуть более 224 тысяч зрителей.

Безусловно интерес к стриму подогрел тот факт, что украинский снайпер "рожденных побеждать" играл очередной матч в FPL, однако что-то пошло не по плану.

FPL – (FACEIT Pro League) – ежемесячное соревнования от матчмейкинговой платформы FACEIT, где лучшие игроки CS: GO со всего мира соревнуются за призовой фонд в 20 тысяч долларов.