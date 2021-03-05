На трансляції, що пройшла 4 березня, снайпер NAVI обновив власний рекорд пікової кількості глядачів на платформі Twitch. Більше про приголомшливе досягнення – у матеріалі.

4 березня другий найкращий гравець світу з CS: GO (за версією hltv.org) – Олександр "s1mple" Костилєв обновив власний рекорд кількості глядачів трансляції на платформі Twitch. На піку його прямий ефір дивилося понад 85 тисяч людей.

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Цифра просто неймовірна та стає ще більш приголомшливою, якщо взяти до уваги той факт, що середній онлайн глядачів останнього великого турніру з CS: GO – IEM Katowice 2021 складав трохи більше ніж 224 тисячі глядачів.

Безумовно цікавості стріму додав той факт, що український снайпер "народжених перемагати" грав черговий матч у FPL, проте щось пішло не за планом.

FPL – (FACEIT Pro League) – щомісячне змагання від матчмейкінгової платформи FACEIT, де кращі гравці CS: GO з усього світу змагаються за призовий фонд у 20 тисяч доларів.