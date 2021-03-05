Українська суперзірка CS: GO – s1mple обновив власний рекорд на Twitch: приголомшливі цифри
На трансляції, що пройшла 4 березня, снайпер NAVI обновив власний рекорд пікової кількості глядачів на платформі Twitch. Більше про приголомшливе досягнення – у матеріалі.
4 березня другий найкращий гравець світу з CS: GO (за версією hltv.org) – Олександр "s1mple" Костилєв обновив власний рекорд кількості глядачів трансляції на платформі Twitch. На піку його прямий ефір дивилося понад 85 тисяч людей.
Цікаво Дуже важко повторити: геймер показав приголомшливий трюк у CS:GO та виграв раунд – відео
Цифра просто неймовірна та стає ще більш приголомшливою, якщо взяти до уваги той факт, що середній онлайн глядачів останнього великого турніру з CS: GO – IEM Katowice 2021 складав трохи більше ніж 224 тисячі глядачів.
Безумовно цікавості стріму додав той факт, що український снайпер "народжених перемагати" грав черговий матч у FPL, проте щось пішло не за планом.
Команда Олександра, членів якої він відібрав серед інших 8 гравців, присутніх в лобі, виступила проти команди іншого кіберспортсмена – гравця берлінського колективу BIG – Кана "XANTARES" Дурткардерса. Полем битви було обрано мапу de_dust2 і на початку поєдинку здавалося, що сили колективів рівні, проте вже після першої половини, проведеної за контртерористів, Костилєв та його тіммейти програвали у рахунку 5:10.
Після переходу на сторону терористів команда українця програла пістолетку та провалила ще кілька раундів поспіль. Рахунок став 5:15 і суперникам Олександра на чолі з XANTARES залишалося взяти лише один раунд в обороні на мапі, де саме ця сторона є пріоритетною. Проте s1mple не був би одним з кращих гравців у світі, якби так просто віддав перемогу. Під командуванням Олександра команда зібралась та видала неймовірну серію з 10 переможних раундів, звівши гру до овертаймів.
Такий неймовірний камбек надав сил "Team s1mple" та після неймовірної кількості додаткових раундів (23) протягом яких гра буквально нагадувала гойдалки, Костилєв все ж отримав перемогу з рахунком 28:25.
Емоції Олександра Костилєва після перемоги
Особисті показники Олександра у цьому матчі просто дивовижні: за 53 зіграних раунди s1mple загинув 34 рази, здійснив 69 вбивств та ще тричі асистував тіммейтам. Навіть офіційна сторінка NAVI у твітері не змогла проігнорувати такі цифри.
Не менш разючим показником став і піковий онлайн на трансляції, який невдовзі після завершення матчу склав понад 85 тисяч глядачів.
Рекордна кількість глядачів на стрімі s1mple / зображення з Twitter
Слід зазначити, що одним із тіммейтів Олександра був ніхто інший, як ікона бразильського контр-страйку – Габріель "FalleN" Толедо, на трансляції якого під час цього карколомного матчу знаходилось понад 30 тисяч осіб, а капітана опонентів українця – XANTARES дивилося ще близько 8 тисяч, отож в загальному простий матч на FPL зібрав біля екранів близько 130 тисяч глядачів – неймовірний та, скоріше за все, унікальний показник.
Поділитися новиною