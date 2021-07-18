Виглядає реалістично: ентузіасти "перенесли" відомі мапи з CS:GO на Unreal Engine 5 – відео

Цікавою роботою поділилися ентузіасти з ютуб-каналу A R E Z. Вони вирішили відтворити класичні мапи з відеогри CS:GO на ігровому рушії Unreal Engine 5.

Кілька місяців тому відбулася презентація нового ігрового рушія від Epic Games – Unreal Engine 5. Майже одночасно з цією подією він також вийшов у дочасний доступ, а всі охочі отримали можливість "погратися" з цим інструментом.

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Цікаво, що за ці кілька місяців розробники вже встигли створити чимало робіт на цьому ігровому рушії, хоча, зрозуміло, що про серйозні проєкти поки не йдеться. Саме за подібну роботу взялися й ентузіасти з ютуб-каналу A R E Z. Вони вирішили "перенести" на ігровий рушій Unreal Engine 5 одразу дві класичні мапи з відеогри Counter-Strike: Global Offensive: Dust 2 та Inferno.

Ентузіасти добряче попрацювали, а ці локації дійсно стали виглядати набагато краще (реалістичніше). Щоправда, є у їхній роботі й одна проблема, яку відзначило чимало користувачів – контраст. Хоча загалом геймерам сподобалися такі версії цих мап, а оригінальний запис вже зібрав майже 20 тисяч переглядів. Також варто відзначити, що в описі до відео можна знайти посилання для завантаження цих мап.

Щоправда, навряд чи щось подібне можна буде побачити у грі CS:GO, навіть після потенційного "переїзду" на новий ігровий рушій (Source 2). Для цього розробникам потрібно буде підняти мінімальні системні вимоги гри, а через це вони можуть втратити частину аудиторії. Тому дуже ймовірно, що гра CS:GO не особливо зміниться після "переїзду" на Source 2.

Класичні мапи з CS:GO на ігровому рушії Unreal Engine 5 – відео