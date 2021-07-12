Кілька тижнів тому ми розповідали про оригінальну модифікацію для відеогри Fallout 4, яка дуже сподобалася фанатам. Цього разу ще одна група ентузіастів вирішила взятися за схожу масштабну роботу, хоча вже й на ігровому рушії (GameBryo) іншої гри з цієї серії – Fallout: New Vegas.

Детальніше про мод для Fallout 4 Геймери в захваті: з'явився трейлер нової масштабної модифікації для гри Fallout 4 – відео

Команда моддерів вирішила перенести у цю відеогру всесвіт "Зоряних війн", а їхня модифікація отримала назву – Star Wars Open Worlds. Розробники відзначили, що їхній мод можна буде порівняти з самостійною грою у межах цієї серії. Відомо, що події цієї модифікації мають розгорнутися у часи Галактичної Імперії. Загалом у відеогрі з'явиться дванадцять повноцінних планет, які можна буде вільно досліджувати, а також чимала кількість оригінальних та відомих локацій.

Автори також додали, що у грі буде немало різноманітних місій, компаньйони та система налаштування зовнішності та навиків. Зрозуміло, що у грі також з'явиться чимало класичних для "Зоряних війн" елементів, а також кілька ігрових рас на вибір. Щоправда, вже відомо, що у цій модифікації не буде наземного та космічного транспорту, бо цей ігровий рушій не дозволяє реалізувати такий геймплейний елемент.

Сюжетно все дуже просто: головного героя викрали работорговці, а геймери мають допомогти йому вирватися з полону. Після цього можна буде вибрати один з чотирьох життєвих шляхів: світлий, темний, сірий, а також нейтральний.

Навіть приблизну дату виходу цього проєкту автори не називають, бо вони поки знаходяться на ранніх етапах розробки. Загалом автори опублікували лише трейлер, а також відзначили, що планують активно ділитися інформацією про свою модифікацію.

Трейлер модифікації Star Wars Open Worlds – відео