У далекій-далекій галактиці: ентузіасти працюють над масштабним модом для Fallout: New Vegas

У мережі з'явився трейлер фанатської модифікації з назвою Star Wars Open Worlds. Команда ентузіастів вирішила перенести всесвіт "Зоряних війн" у Fallout: New Vegas.

Кілька тижнів тому ми розповідали про оригінальну модифікацію для відеогри Fallout 4, яка дуже сподобалася фанатам. Цього разу ще одна група ентузіастів вирішила взятися за схожу масштабну роботу, хоча вже й на ігровому рушії (GameBryo) іншої гри з цієї серії – Fallout: New Vegas.

Детальніше про мод для Fallout 4 Геймери в захваті: з'явився трейлер нової масштабної модифікації для гри Fallout 4 – відео

Команда моддерів вирішила перенести у цю відеогру всесвіт "Зоряних війн", а їхня модифікація отримала назву – Star Wars Open Worlds. Розробники відзначили, що їхній мод можна буде порівняти з самостійною грою у межах цієї серії. Відомо, що події цієї модифікації мають розгорнутися у часи Галактичної Імперії. Загалом у відеогрі з'явиться дванадцять повноцінних планет, які можна буде вільно досліджувати, а також чимала кількість оригінальних та відомих локацій.

Автори також додали, що у грі буде немало різноманітних місій, компаньйони та система налаштування зовнішності та навиків. Зрозуміло, що у грі також з'явиться чимало класичних для "Зоряних війн" елементів, а також кілька ігрових рас на вибір. Щоправда, вже відомо, що у цій модифікації не буде наземного та космічного транспорту, бо цей ігровий рушій не дозволяє реалізувати такий геймплейний елемент.

Сюжетно все дуже просто: головного героя викрали работорговці, а геймери мають допомогти йому вирватися з полону. Після цього можна буде вибрати один з чотирьох життєвих шляхів: світлий, темний, сірий, а також нейтральний.

Навіть приблизну дату виходу цього проєкту автори не називають, бо вони поки знаходяться на ранніх етапах розробки. Загалом автори опублікували лише трейлер, а також відзначили, що планують активно ділитися інформацією про свою модифікацію.

Трейлер модифікації Star Wars Open Worlds – відео