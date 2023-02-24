Ентузіасти створили мод, який перетворює Elden Ring на Hogwarts Legacy: цікаве відео

Команда модерів надихнулася деякими елементами Hogwarts Legacy та вирішила перенести їх у світ Elden Ring. Що з цього вийшло – дізнайтеся у матеріалі.

Команда ентузіастів, що працює під тегом Garden of Eyes, випустила модифікацію, яка перетворює найкращу гру 2022 року Elden Ring на такий собі варіант Hogwarts Legacy.

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Поточна ітерація мода містить сім відомих заклинань з гри, включно з кількома непробачними прокляттями, стильний скін Гаррі Поттера, Бузинову паличку і насамкінець – повністю функціональну чаклунську мітлу.

Як видно з трейлеру нижче, остання додає в гру дивовижну мобільність, яка точно здатна врізноманітнити звичний геймплей проєкту FromSoftware.

Демонстрація модифікації: відео

Якщо самі заклинання чи скін не надто впливають на ігровий процес, то мітла є серйозним нововведенням та навіть дозволяє по-новому поглянути на деякі битви з босами, додаючи в них вертикальний елемент.

Однак, випробувати мод всім охочим поки що не вдасться, адже наразі він доступний лише через підписку на патреон розробників.