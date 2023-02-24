Команда энтузиастов, работающая под тегом Garden of Eyes, выпустила модификацию, превращающую лучшую игру 2022 года Elden Ring в некий вариант Hogwarts Legacy.

Достойно внимания PIN-UP Ukraine поддержала Украину более чем на 327 миллионов гривен в 2022 году

Текущая итерация мода содержит семь известных заклинаний из игры, включая несколько непростительных проклятий, стильный скин Гарри Поттера, Бузиновую палочку и наконец – полностью функциональную колдовскую метлу.

Как видно из трейлера ниже, последняя добавляет в игру удивительную мобильность, способную разнообразить привычный геймплей проекта FromSoftware.

Демонстрация модификации: видео

Если сами заклинания или скин не оказывают сильного влияния на игровой процесс, то метла является серьезным нововведением и даже позволяет по-новому взглянуть на некоторые битвы с боссами, добавляя в них вертикальный элемент.

Однако опробовать мод всем желающим пока не удастся, ведь он доступен только через подписку на патреон разработчиков.