У лютому цього року компанія Blizzard анонсувала, що для World of Warcraft Classic вийде доповнення The Burning Crusade. Кілька тижнів тому стало відомо, що реліз має відбутися 2 червня, а нещодавно геймери отримали доступ до препатчу. Подія масштабна, тому один з підрозділів цієї компанії вирішив відзначити її оригінальним способом.

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Представники підрозділу Blizzard з Австралії та Новій Зеландії вирішили замовити собі реальний прототип парних клинків Аззинота – зброї легендарного Іллідана. Персонаж дуже відомий та знаковий для цього всесвіту, тому роботу довірили майстрам, які знайомі з World of Warcraft. За відтворення клинків Іллідана взялася команда ентузіастів з популярної майстерні Hench & Scrap Foundry. Раніше вони вже створювали різноманітні тематичні предмети, але за мотивами доповнення Shadowlands.

Майстри відзначили, що на виготовлення зброї Іллідана вони витратили цілий місяць. Клинки зроблені у реальний розмір, а їхня довжина становить 1,8 метра. Зрозуміло, що це декоративний та колекційний предмет, тому виготовлений він був не з якогось металу, а з епоксидної смоли. Всередину самої зброї були вбудовані спеціальні проєктори, які потрібні для створення ефекту Скверни – миготливого зеленого світіння. Також деякі елементи цієї зброї були вручну позолочені справжнім 24-каратним золотом.

Фінальний результат дійсно вражає, а виглядають клинки наче справжні, хоча й завеликі саме для людей. Особливо хочеться відзначити увагу майстрів до деталей та різноманітних дрібниць, напевно, навіть сам Іллідан не відмовився б від такого екземпляру.

Загалом користувачам у мережі дуже сподобалася така робота Hench & Scrap Foundry, а відповідний запис у твітері Blizzard ANZ зібрав вже понад 70 тисяч переглядів. На ютуб-каналі майстрів можна знайти коротке відео (до 3 хвилин), у якому показано процес виготовлення клинків Аззинота та фінальний результат.

Клинки Аззинота в реальності / Скриншот з відео

Процес виготовлення клинків Аззинота – відео