Мова про турнір FNCS 2023 Major 3: Europe – Grand Finals, який відбувся ще в серпні 2023 року. Його переможцями стали Даніїл Рutrick Абдрахманов та Єгор Swizzy Люсіко.
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Росіяни не отримають свій приз
За перемогу на турнірі росіяни мали б отримати 200 тисяч доларів. Це майже 20 мільйонів рублів, якщо рахувати за курсом російського центробанку.
Втім, коли організатори дізналися, що в дуету переможців є російське громадянство, виплачувати їм призовий фонд відмовилися. Крім того, їх дискваліфікували з турніру в Копенгагені.
До слова, двійко кіберспортсменів з країни-терористки обманули організаторів, як це зазвичай прийнято в Росії. У турнірі вони брали участь з території Білорусі, а банківські рахунки вказали з Казахстану. Команда ж виступала під статусом міжнародної без будь-яких прапорів. Тож їхнє громадянство стало відомим лише після перемоги в турнірі.
Усе через те, що в нас російські паспорти, і ми нічого не можемо з цим поробити. Тільки у Fortnite можна виграти мейджор і піддатися такому шахрайству. Думаю, це вперше в історії кіберспорту,
– поскаржився росіянин Абдрахманов.