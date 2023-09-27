Epic Games не виплатила призові переможцям турніру з Fortnite, бо вони росіяни

Компанія Epic Games відмовилася виплачувати призові за перемогу на турнірі з Fortnite. Усе через те, що дует переможців є громадянами країни-агресорки Росії.

Мова про турнір FNCS 2023 Major 3: Europe – Grand Finals, який відбувся ще в серпні 2023 року. Його переможцями стали Даніїл Рutrick Абдрахманов та Єгор Swizzy Люсіко.

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Росіяни не отримають свій приз

За перемогу на турнірі росіяни мали б отримати 200 тисяч доларів. Це майже 20 мільйонів рублів, якщо рахувати за курсом російського центробанку.

Втім, коли організатори дізналися, що в дуету переможців є російське громадянство, виплачувати їм призовий фонд відмовилися. Крім того, їх дискваліфікували з турніру в Копенгагені.

До слова, двійко кіберспортсменів з країни-терористки обманули організаторів, як це зазвичай прийнято в Росії. У турнірі вони брали участь з території Білорусі, а банківські рахунки вказали з Казахстану. Команда ж виступала під статусом міжнародної без будь-яких прапорів. Тож їхнє громадянство стало відомим лише після перемоги в турнірі.

Усе через те, що в нас російські паспорти, і ми нічого не можемо з цим поробити. Тільки у Fortnite можна виграти мейджор і піддатися такому шахрайству. Думаю, це вперше в історії кіберспорту,

– поскаржився росіянин Абдрахманов.