Fortnite беззаперечно є однією з найпопулярніших ігор серед юних геймерів, одначе "разом з великою силою приходить велика відповідальність".

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І от якраз відповідальність прийшла до розробників дещо з запізненням.

Найбільші кошти компанії Epic Games приносить неймовірно популярна безплатна королівська битва Fortnite, але робить це вона за допомогою мікротранзакцій.

Саме методи монетизації в цьому проєкті в минулому були частим предметом дискусій та навіть судових позовів, що призвело до значних змін у системі внутрішньоігрових покупок та інших джерел доходу розробників.

Трейлер Fortnite Chapter 4: відео

Однак, було вже запізно і Федеральна торгова комісія США нещодавно оголосила, що Epic Games погодилася виплатити рекордні пів мільярда доларів штрафу, з яких 275 мільйонів доларів за порушення законів про конфіденційність дітей та ще 245 доларів США за "небажані витрати" користувачів.

Семюел Левін, директор Бюро захисту прав споживачів FTC, заявив що "Epic Games наражали дітей і підлітків на небезпеку через свої ненадійні практики конфіденційності та обдурювали споживачів на мільйони незаконних виплат через використання темних схем", і що "компанія буде змушена внести зміни у свої системи, повернути мільйони доларів споживачам та сплатити рекордний штраф за порушення конфіденційності".