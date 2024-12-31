Перший в історії гравець Fortnite досяг 10 000-го рівня, але Epic Games його за це покарала

Досягнення високого рівня у Fortnite – справа нелегка, оскільки вимагає 80 000 XP для кожного нового кроку. Однак тим воно й цінне: гравець, який отримав 10 000-й рівень, зустрів своє досягнення з величезними фанфарами й святкуванням. Але замість привітань від Epic Games отримав... покарання. Що ж сталося?

Що зробила Epic Games

Розробники, які підтримують гру, неочікувано натисли на кнопку перезавантаження, відкинувши гравця назад до першого рівня. Як з'ясувалося пізніше, своїх результатів він досяг завдяки шахрайству, повідомляє 24 Канал з посиланням на Dexerto.

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За словами Epic, гравець скористався численними збоями, щоб стрімко пройти всі рівні. Хоча це технічно є обманом, деякі гравці все одно захоплювалися досягненням, називаючи його "скажено вражаючим". Інші, однак, не були такими добрими до нього. Вони вважають, що все це "нічого не варте, коли ти зловживаєш глюками".



На цьому скриншоті можна побачити (унизу праворуч) відмітку про досягнення 10 000-го рівня / Скриншот @Many0354 на X

Тепер гравець муситиме починати все з початку. Варто зазначити, що віднедавна у грі представили нову модель спільного прокачування, яка мала зробити підняття рівня більш веселим і соціальним, але в підсумку викликала суперечки серед спільноти.



А так почав виглядати персонаж після того, як його повернули до першого рівня / Скриншот @Many0354 на X

Цей же користувач відомий тим, що свого часу досяг 100 рівня всього за 48 годин. Невідомо, чи використав він і для цього якісь хитрі прийоми, які обходять правила, але тепер, імовірно, він двічі подумає, перш ніж знову вдаватися до шахрайства, адже Epic має сувору політику щодо боротьби з порушенням таких правил у Fortnite.