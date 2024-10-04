Що це буде

Цього разу мова йде про мобільні пристрої та відповідний їм магазин мобільних ігор. Досі компанія не пропонувала безплатних роздач у цьому додатку для смартфонів, але тепер усе зміниться, розповіли на сторінках Engadget. Epic оголосила, що незабаром акції з роздачі безкоштовних ігор будуть запущені як на Android, так і на iOS. Крім того, традиційні щотижневі акції продовжать з'являтися за звичним розкладом.

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Загалом генеральний директор Epic Games Store Стів Еллісон, який виступав у рамках заходу Unreal Fest, розповів багато цікавого про майбутні плани щодо мобільного магазину. Наприклад, він повідомив, що компанія планує додати сторонні ігри, а не лише надавати доступ до своїх власних, серед яких Fortnite.

Мобільна версія Epic Games Store нещодавно повернулася на телефони Android у всьому світі та на пристроях iOS у ЄС, оскільки Epic Games продовжує судитися з Apple та Google, щоб зробити магазини сторонніх розробників простішими у встановленні та використанні. Кілька днів тому компанія навіть подала позов проти Samsung і Google, заявивши, що ці дві компанії-гіганти працюють над тим, щоб придушити конкуренцію в екосистемі Android.

"У святковий сезон ми випустимо наші перші додатки від третіх сторін. Ми, ймовірно, очікуємо, що десь від 10 до 50 з них будуть готові, і найбільшою проблемою буде лише впровадження платіжного рішення, тому це може відсунути деякі з них на наступні місяці", – сказав Стів Еллісон.

Програма безкоштовних ігор на мобільних пристроях буде запущена в той самий час, заохочуючи мобільних геймерів встановлювати й користуватися стороннім магазином, після чого з'являться інструменти для самостійних публікацій:

Програма безкоштовних ігор запуститься в 4 кварталі разом з появою сторонніх додатків, і у нас будуть чудові речі для гравців, які також будуть чудовими для розробників, тому що це допоможе нам дуже швидко масштабуватися. А ще є інструменти для самостійної публікації, що означає, що розробники зможуть працювати без жодної взаємодії з нами, як це відбувається на ПК сьогодні. Цмовірно, в першій половині року, сподіваємося, якомога ближче до січня,

– сказав директор.

Усі подробиці про цю програму безкоштовних ігор на мобільних пристроях ще не розкриті. Ми не знаємо, чи буде вона працювати за тим же щотижневим графіком, що й на ПК, а також не знаємо скільки проєктів за раз пропонуватиме компанія. Точної дати запуску також іще немає.