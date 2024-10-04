Epic Games готує ще більше безплатних роздач ігор, але є один нюанс

ПК-геймери вже багато років насолоджуються безплатними іграми, які Epic Games регулярно роздає через свій магазин. У нещодавньому оголошенні компанія заявила, що "халяви" тепер стане ще більше.

Що це буде

Цього разу мова йде про мобільні пристрої та відповідний їм магазин мобільних ігор. Досі компанія не пропонувала безплатних роздач у цьому додатку для смартфонів, але тепер усе зміниться, розповіли на сторінках Engadget. Epic оголосила, що незабаром акції з роздачі безкоштовних ігор будуть запущені як на Android, так і на iOS. Крім того, традиційні щотижневі акції продовжать з'являтися за звичним розкладом.

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Загалом генеральний директор Epic Games Store Стів Еллісон, який виступав у рамках заходу Unreal Fest, розповів багато цікавого про майбутні плани щодо мобільного магазину. Наприклад, він повідомив, що компанія планує додати сторонні ігри, а не лише надавати доступ до своїх власних, серед яких Fortnite.

Мобільна версія Epic Games Store нещодавно повернулася на телефони Android у всьому світі та на пристроях iOS у ЄС, оскільки Epic Games продовжує судитися з Apple та Google, щоб зробити магазини сторонніх розробників простішими у встановленні та використанні. Кілька днів тому компанія навіть подала позов проти Samsung і Google, заявивши, що ці дві компанії-гіганти працюють над тим, щоб придушити конкуренцію в екосистемі Android.

"У святковий сезон ми випустимо наші перші додатки від третіх сторін. Ми, ймовірно, очікуємо, що десь від 10 до 50 з них будуть готові, і найбільшою проблемою буде лише впровадження платіжного рішення, тому це може відсунути деякі з них на наступні місяці", – сказав Стів Еллісон.

Програма безкоштовних ігор на мобільних пристроях буде запущена в той самий час, заохочуючи мобільних геймерів встановлювати й користуватися стороннім магазином, після чого з'являться інструменти для самостійних публікацій:

Програма безкоштовних ігор запуститься в 4 кварталі разом з появою сторонніх додатків, і у нас будуть чудові речі для гравців, які також будуть чудовими для розробників, тому що це допоможе нам дуже швидко масштабуватися. А ще є інструменти для самостійної публікації, що означає, що розробники зможуть працювати без жодної взаємодії з нами, як це відбувається на ПК сьогодні. Ймовірно, в першій половині року, сподіваємося, якомога ближче до січня,

– сказав директор.

Усі подробиці про цю програму безкоштовних ігор на мобільних пристроях ще не розкриті. Ми не знаємо, чи буде вона працювати за тим же щотижневим графіком, що й на ПК, а також не знаємо скільки проєктів за раз пропонуватиме компанія. Точної дати запуску також іще немає.