Epic Games розпочала роздачу безкоштовних таємних ігор: як отримати

Наприкінці 2023 року в магазині Epic Games Store почалася роздача безкоштовних ігор. Родзинкою такої акції є те, що кожна наступна безкоштовна гра – таємна.

Безкоштовна роздача ігор розпочалася 13 грудня, але доки вона триватиме – наразі невідомо. Усе залежатиме від кількості безкоштовних ігор, роздача кожної з яких триває протягом тижня.

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Таємні ігри на Epic Games Store

Уже з 13 до 20 грудня 2023 року будь-який власник облікового запису в Epic Games Store зможе отримати доступ до Destiny 2 абсолютно безкоштовно. Втім, видання Legacy Collection включає 3 платні доповнення, за які вже доведеться платити.

Та ця гра – лише маленька частинка з усіх сюрпризів від Epic Games. Вже з 20 грудня безкоштовною стане наступна гра, яка до цього часу залишатиметься таємною.

Трейлер гри Destiny 2: дивіться відео

Наразі невідомо, скільки саме безкоштовних ігор роздадуть протягом дії акції. Інсайдери прогнозують, що їх може бути навіть понад 10. Таким чином роздача безкоштовних ігор може тривати понад 2 місяці.