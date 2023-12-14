Бесплатная раздача игр началась 13 декабря, но сколько она будет продолжаться – пока неизвестно. Все зависит от количества бесплатных игр, раздача каждой из которых длится в течение недели.

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Тайные игры на Epic Games Store

Уже с 13 по 20 декабря 2023 года любой владелец аккаунта в Epic Games Store сможет получить доступ к Destiny 2 абсолютно бесплатно. Впрочем, издание Legacy Collection включает в себя 3 платных дополнения, за которые уже придется платить.

Эта игра – лишь маленькая частичка из всех сюрпризов от Epic Games. Уже с 20 декабря бесплатной станет следующая игра, которая будет к этому времени оставаться тайной.

Трейлер игры Destiny 2: смотрите видео

Пока неизвестно, сколько именно бесплатных игр раздадут в течение действия акции. Инсайдеры прогнозируют, что их может быть даже более 10. Таким образом, раздача бесплатных игр может длиться более 2 месяцев.