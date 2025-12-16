Fortnite роздасть 10 мільйонів доларів у наступному сезоні

Epic Games представила план турнірної серії Fortnite Championship Series на 2026 рік. Компанія змінює формат змагань, а також оголошує загальний призовий фонд, який перевищить 10 мільйонів доларів. Гравців чекають два масштабні офлайн-турніри та фінальний чемпіонат.

Як працюватиме нова система змагань?

Турнірний сезон FNCS 2026 стартує 31 січня з пробного етапу FNCS Trial. Це короткочасний турнір, який визначить, до якого дивізіону потраплять учасники залежно від їхніх результатів, пише 24 Канал з посиланням на Esports.net.

Після цього протягом усього Chapter 7 проходитимуть Divisional Cups – змагання, де дуети зможуть піднятися вище в рейтинговій таблиці. Потрапити до першого дивізіону критично важливо, адже саме звідти відкривається шлях до участі в основних турнірах FNCS Majors.

Кожен із трьох Major-турнірів складатиметься з чотирьох етапів. Спочатку дводенний Play-In Stage, після якого 150 найкращих пар із Європи та Північної Америки й 100 пар з інших регіонів проходять далі до Heat Stage.

Що треба знати про Heat Stage?

На етапі Heat Stage команди змагаються у кількох заходах – три в Європі та Північній Америці, два в інших регіонах. Будь-яка пара, яка здобуде Victory Royale під час цього етапу, автоматично потрапляє до фіналу Major. Крім того, за стабільність результатів проходять топ-10 команд на захід у Європі та Північній Америці й топ-18 у інших регіонах.

Кожен Major також включає Last Chance Qualifier – останній шанс для команд, які брали участь у Divisional Cup протягом Chapter 7. Топ-50 дуетів із кожного регіону потрапляють до спеціального лобі, де одна перемога гарантує місце у фіналі Major.

Як пройдуть головні турніри?

Фінали Major триватимуть два дні та включатимуть 12 матчів, зазначено на офіційному сайті Fortnite. Переможці з кожного регіону отримають титул чемпіона FNCS Major, частину призового фонду та ексклюзивну зброю Axe of Champions 3.0 для наступного сезону Battle Royale.

Загалом Epic Games підтвердила проведення двох офлайн-турнірів у 2026 році. Найкращі пари з кожного регіону після Major 1 Finals отримають запрошення на FNCS Major 1 Summit із призовим фондом 1 мільйон, який відбудеться в травні 2026 року.

Кваліфікація до головного Fortnite Global Championship LAN проходитиме через три шляхи: FNCS Major 1 Summit, Major 2 Finals та Major 3 Finals. Команди, які пройдуть відбір, змагатимуться за частину призового фонду в 2 мільйони на фінальному чемпіонаті.



Fortnite Global Championship розіграє 2 мільйони доларів / Фото Epic Games