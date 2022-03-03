Усе більше відомих та статусних компаній припиняють будь-яку співпрацю з російськими організаціями. Цього разу до їх числа приєднався данський турнірний оператор BLAST та німецький організатор кіберспортивних змагань ESL.
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BLAST проти російської агресії
Представники цього кіберспортивного холдингу відзначили, що в найближчому майбутньому жодна російська команда не буде брати участі в їхніх змаганнях. Причина очевидна – війна на території України, яку віроломно розв'язала Росія.
Також вони додали, що скасовують СНД-кваліфікацію до турніру BLAST Premier: Spring Showdown 2022. Представники BLAST вважають, що проводити кіберспортивні поєдинки в такий час не можна.
Повний текст публікації / Фото з твітера BLAST Premier
ESL виключив російські команди зі своїх змагань
Не будуть російські команди виступати й на турнірах під егідою ESL. Його представники зазначили, що шоковані російським вторгненням на територію України. Вони розповіли, що в їхніх майбутніх турнірах російські гравці можуть взяти участь лише під нейтральною назвою та емблемою. А це означає, що вони не зможуть представляти свою країну та рекламувати своїх численних спонсорів на фірмовому одязі чи іншим чином.
Стосується це абсолютно всіх російських команд, а від такого рішення вже постраждали організації Virtus.pro та Gambit Esports, яких виключили зі змагання ESL Pro League Season 15 (дисципліна CS:GO). Також представники ESL додали, що скасовують всі свої майбутні турніри в СНД-регіоні.
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