ESL започатковує новий турнір з Dota 2: де його проведуть і коли

ESL розкрила деталі ESL One Munich 2027. Турнір із Dota 2 пройде в німецькому Мюнхені з 4 по 11 квітня 2027 року. За призові в 1 мільйон доларів боротимуться 16 команд.

Що відомо про турнір?

Спершу організатори внесли подію до календаря ESL Pro Tour 2026/2027 під назвою ESL One Europe 2027 і не вказали місто. Тепер підтвердили, що турнір прийме Мюнхен, а фінал проведуть на BMW Park Arena. Це LAN-турнір першого рівня, тобто змагання найвищого рівня, пише GosuGamers.

Склад учасників визначать двома шляхами. Вісім місць отримають команди з першої вісімки рейтингу ESL Pro Tour 2026/2027 (EPT) без кваліфікації. Список запрошених команд оголосять 31 січня 2027 року. Ще вісім місць розіграють переможці регіональних кваліфікацій. Закриті кваліфікації пройдуть з 3 по 7 лютого 2027 року.

П'ять путівок уже закріпили за переможцями кваліфікацій у Західній Європі, Східній Європі, Китаї, Південно-Східній Азії та Південній Америці. Власників трьох інших місць ще не визначили. За версією GosuGamers, їх, імовірно, віддадуть переможцям додаткової кваліфікації для Північної Америки чи іншого регіону або командам, які посядуть другі місця в трьох уже підтверджених кваліфікаціях.

Учасники також заробляють очки рейтингу EPT. Вони впливають на розподіл запрошень на майбутні турніри серії.

Як розділять призовий фонд?

Переможець отримає 290 тисяч доларів, а кожна з 16 команд гарантовано забере щонайменше 20 тисяч доларів. Як і на інших турнірах ESL, гроші розділять між гравцями та їхніми організаціями.

Розподіл виглядатиме так:

1 місце: 290 тисяч доларів.

2 місце: 130 тисяч доларів.

3 місце: 105 тисяч доларів.

4 місце: 80 тисяч доларів.

5 – 6 місця: 55 тисяч доларів.

7 – 8 місця: 40 тисяч доларів.

9 – 10 місця: 30 тисяч доларів.

11 – 12 місця: 27,5 тисячі доларів.

13 – 14 місця: 25 тисяч доларів.

15 – 16 місця: 20 тисяч доларів.

Який формат змагань?

Турнір складатиметься з групового етапу та плей-оф. На груповому етапі 16 команд розділять на дві групи по вісім учасників. Кожна група зіграє за круговою системою, а всі матчі проходитимуть у форматі best-of-two, тобто серії до двох карт.

З кожної групи далі пройдуть по чотири команди. Дві найкращі потраплять у верхню сітку плей-оф, третя й четверта команди стартують із нижньої, решта вибуде з боротьби.

Плей-оф проведуть за системою подвійного вибування. Усі матчі зіграють до двох перемог (best-of-three), а гранд-фінал триватиме до трьох перемог (best-of-five).

Коли продаватимуть квитки?

Фінальні три дні плей-оф, з 9 по 11 квітня, проведуть перед живою аудиторією на BMW Park Arena. Перший етап продажу квитків стартує 5 листопада, а дату другого ще не оголосили. Вартість квитків починається від 129 євро, що приблизно відповідає 144,5 долара.

Попередній європейський турнір серії відбувся в березні 2026 року. На ESL One Birmingham 2026 у Великій Британії переміг склад Tundra Esports.

Німеччина вже приймала великі турніри з Dota 2. У 2023 році Берлін провів ESL One Berlin Major, де чемпіонами стали Gaimin Gladiators. Призовий фонд тоді становив 500 тисяч доларів.