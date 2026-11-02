ESL запускает новый турнир по Dota 2: где и когда он состоится

Adv

Что известно о турнире?

Сначала организаторы внесли мероприятие в календарь ESL Pro Tour 2026/2027 под названием ESL One Europe 2027, не указав город. Теперь подтвердили, что турнир примет Мюнхен, а финал проведут на BMW Park Arena. Это LAN-турнир первого тира, то есть соревнование самого высокого уровня, пишет GosuGamers.

Состав участников будет определяться двумя способами. Восемь мест получат команды из первой восьмерки рейтинга ESL Pro Tour 2026/2027 (EPT) без квалификации. Список приглашенных команд будет объявлен 31 января 2027 года. Еще восемь мест разыграют победители региональных квалификаций. Закрытые квалификации пройдут с 3 по 7 февраля 2027 года.

Пять путевок уже закреплены за победителями квалификаций в Западной Европе, Восточной Европе, Китае, Юго-Восточной Азии и Южной Америке. Обладатели трех остальных мест еще не определены. По версии GosuGamers, их, вероятно, отдадут победителям дополнительной квалификации для Северной Америки или другого региона либо командам, занявшим вторые места в трех уже подтвержденных квалификациях.

Участники также зарабатывают очки рейтинга EPT. Они влияют на распределение приглашений на будущие турниры серии.

Как разделят призовой фонд?

Победитель получит 290 тысяч долларов, а каждая из 16 команд гарантированно заберет не менее 20 тысяч долларов. Как и на других турнирах ESL, деньги разделят между игроками и их организациями.

Распределение будет следующим:

1 место: 290 тысяч долларов.

2 место: 130 тысяч долларов.

3 место: 105 тысяч долларов.

4-е место: 80 тысяч долларов.

5–6 места: 55 тысяч долларов.

7–8 места: 40 тысяч долларов.

9–10 места: 30 тысяч долларов.

11–12 места: 27,5 тысячи долларов.

13–14 места: 25 тысяч долларов.

15–16 места: 20 тысяч долларов.

Каков формат соревнований?

Турнир будет состоять из группового этапа и плей-офф. На групповом этапе 16 команд разделят на две группы по восемь участников. Каждая группа сыграет по круговой системе, а все матчи будут проходить в формате best-of-two, то есть серии до двух карт.

Из каждой группы дальше пройдут по четыре команды. Две лучшие попадут в верхнюю сетку плей-офф, третья и четвертая команды начнут с нижней, остальные выбывают из борьбы.

Плей-офф пройдет по системе двойного выбывания. Все матчи будут проводиться до двух побед (best-of-three), а гранд-финал – до трех побед (best-of-five).

Когда начнутся продажи билетов?

Последние три дня плей-офф, с 9 по 11 апреля, пройдут перед живой аудиторией на BMW Park Arena. Первый этап продажи билетов начнется 5 ноября, а дата второго пока не объявлена. Стоимость билетов начинается от 129 евро, что примерно соответствует 144,5 доллара.

Предыдущий европейский турнир серии состоялся в марте 2026 года. На ESL One Birmingham 2026 в Великобритании победила команда Tundra Esports.

Германия уже принимала большие турниры по Dota 2. В 2023 году в Берлине прошел ESL One Berlin Major, где чемпионами стали Gaimin Gladiators. Призовой фонд тогда составлял 500 тысяч долларов.