ESL проведе ще один турнір з CS2 у Катовіце попри анонсований переїзд у Краків

Організатор кіберспортивних турнірів ESL оголосив про повернення до польського міста Катовіце у 2026 році. На арені Spodek відбудеться ще одна подія, присвячена Counter-Strike 2. Ця новина стала справжньою несподіванкою для фанатів, адже зовсім нещодавно турнірний оператор оголосив про переїзд до Кракова.

Катовіце знову в центрі кіберспорту

Організація ESL офіційно підтвердила, що у 2026 році Катовіце, Польща, знову стане домівкою для одного з їхніх турнірів із Counter-Strike 2. Анонс був зроблений через соціальні мережі, де зазначили, що подія відбудеться в легендарній арені Spodek, яка приймала змагання IEM Katowice ще з 2013 року. Наразі точна назва турніру залишається невідомою, але повернення до цього міста вже викликало хвилю захоплення серед фанатів, пише 24 Канал з посиланням.

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ESL поки не розкриває всіх деталей щодо події в Катовіце. Однак є припущення, що арену Spodek можуть використати для проведення 23-го сезону ESL Pro League, великих турнірів з Counter-Strike 2, адже раніше організація повідомляла, що цей сезон відбудеться в Європі перед живою аудиторією в арені. Це лише здогадка, але місце ідеально підходить для такого формату.

Катовіце має багаторічну історію в кіберспорті, зокрема в Counter-Strike. Місто було домівкою для IEM Katowice, одного з найпрестижніших турнірів у цій дисципліні. Однак у травні 2025 року стало відомо, що європейський етап IEM переїжджає до Кракова, де перша подія відбудеться з 27 січня по 8 лютого 2026 року. Таким чином, повернення до Катовіце стало несподіваним, але приємним сюрпризом для спільноти.

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