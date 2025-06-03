Новий старт у Кракові

Intel Extreme Masters Katowice, один із найпрестижніших кіберспортивних турнірів з Counter-Strike, більше не повертатиметься до свого традиційного дому – арени Spodek. Після 13 років проведення в Катовіце, ESL FACEIT Group вирішила перенести подію до іншого польського міста – Кракова, повідомляє 24 Канал з посиланням на Insider Gaming.

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IEM уперше відбувся у Katowice у 2013 році після переїзду з Ганновера, і відтоді став знаковою подією для фанатів Counter-Strike. Проте з 2026 року цей турнір проходитиме в TAURON Arena Kraków – арені, здатній прийняти майже вдвічі більше глядачів, ніж Spodek.

Організатори заявили, що переїзд до Кракова є логічним кроком для розвитку ESL Pro Tour та відповідає зростаючим очікуванням спільноти. Новий простір дозволить організувати події ще більш високого рівня та надати глядачам ще якісніший досвід.

Краків, розташований усього за 84 кілометри від Катовіце, стане постійним майданчиком для проведення IEM Kraków. ESL FACEIT Group уклала довгострокову угоду з містом, аби закріпити статус турніру як щорічної події на глобальній кіберспортивній сцені.

Цьогоріч останнім переможцем IEM Katowice стала команда Team Vitality, яка здобула головний приз у 400 000 доларів. Ця перемога стала початком тріумфальної серії для колективу – вони виграли IEM Melbourne, IEM Dallas, кілька турнірів BLAST, ESL Pro League та ESL Grand Slam.