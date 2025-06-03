Новый старт в Кракове

Intel Extreme Masters Katowice, один из самых престижных киберспортивных турниров по Counter-Strike, больше не будет возвращаться в свой традиционный дом – арены Spodek. После 13 лет проведения в Катовице, ESL FACEIT Group решила перенести событие в другой польский город – Краков, сообщает 24 Канал со ссылкой на Insider Gaming.

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IEM впервые состоялся в Katowice в 2013 году после переезда из Ганновера, и с тех пор стал знаковым событием для фанатов Counter-Strike. Однако с 2026 года этот турнир будет проходить в TAURON Arena Kraków – арене, способной принять почти вдвое больше зрителей, чем Spodek.

Организаторы заявили, что переезд в Краков является логичным шагом для развития ESL Pro Tour и соответствует растущим ожиданиям сообщества. Новое пространство позволит организовать события еще более высокого уровня и предоставить зрителям еще более качественный опыт.

Краков, расположен всего в 84 километрах от Катовице, станет постоянной площадкой для проведения IEM Kraków. ESL FACEIT Group заключила долгосрочное соглашение с городом, чтобы закрепить статус турнира как ежегодного события на глобальной киберспортивной сцене.

В этом году последним победителем IEM Katowice стала команда Team Vitality, которая получила главный приз в 400 000 долларов. Эта победа стала началом триумфальной серии для коллектива – они выиграли IEM Melbourne, IEM Dallas, несколько турниров BLAST, ESL Pro League и ESL Grand Slam.