Киберспортивная организация FUT объявила о выходе на арену соревновательного Counter-Strike 2, подписав франкоязычный состав с дуэтом известных бельгийских братьев, информирует 24 Канал со ссылкой на HLTV.

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Пока легендарные Astralis находятся на грани банкротства, турецкая организация FUT впервые попробует себя в киберспортивном Counter-Strike, а представлять ее будет довольно сильный коллектив, по крайней мере так выглядит на бумаге.

В его составе будет выступать бывший игрок таких команд как NIP и G2 – Одрик "JACKZ" Джаг. Аккомпанировать ему будет не менее опытный соотечественник Кевин "misutaaa" Рабье, который после ухода из Vitality успел также поиграть за Falcons и Into the Breach.

Однако, самой большой новостью стало возвращение в Counter-Strike легендарного Адила "ScreaM" Бенрлитома, которого когда-то считали одним из самых искусных стрелков в дисциплине.

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30-летний киберспортсмен присоединился к FUT вместе с братом – Набилем "Nivera" Бенрлитомом. Правда, последний сразу будет участвовать в соревновательных поединках, в то время, как Бенрлитом-старший будет находиться на позиции шестого (запасного) игрока и контентмейкера, пока будет "привыкать" к CS2.

Представление команды – посмотрите ролик

Кроме них за FUT также будут выступать Этьен "drac" Салаун и Дэвид "devoduvek" Добросавлевич, под тренерством Франсуа-Ксавье "falco" Коллине.