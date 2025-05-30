Кіберспортивна організація FUT оголосила про вихід на арену змагального Counter-Strike 2, підписавши франкомовний склад з дуетом відомих бельгійських братів, інформує 24 Канал з посиланням на HLTV.
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Поки легендарні Astralis перебувають на межі банкрутства, турецька організація FUT вперше спробує себе у кіберспортивному Counter-Strike, а представлятиме її доволі сильний колектив, принаймні так виглядає на папері.
У його складі виступатиме колишній гравець таких команд як NIP та G2 – Одрік "JACKZ" Джаг. Акомпанувати йому буде не менш досвідчений співвітчизник Кевін "misutaaa" Раб'є, який після відходу з Vitality встиг також пограти за Falcons та Into the Breach.
Одначе, найбільшою новиною стало повернення у Counter-Strike легендарного Аділа "ScreaM" Бенрлітома, якого колись вважали одним з наймайстерніших стрільців у дисципліні.
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30-річний кіберспортсмен доєднався до FUT разом з братом – Набілем "Nivera" Бенрлітомом. Щоправда, останній одразу братиме участь у змагальних поєдинках, в той час, як Бенрлітом-старший перебуватиме на позиції шостого (запасного) гравця та контентмейкера, поки "звикатиме" до CS2.
Представлення команди – перегляньте ролик
Окрім них за FUT також виступатимуть Етьєн "drac" Салаун та Девід "devoduvek" Добросавлєвич, під тренерством Франсуа-Ксав'є "falco" Колліне.