Чотириразові чемпіони Мейджорів з Counter-Strike можуть припинити своє існування, якщо не знайдеться охочий придбати данську організацію, повідомляє 24 Канал з посиланням на HTLV.

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Легендарні Astralis все?

Данський колектив Astralis довгими роками наводив жах на кіберспортивну сцену, особливо у Counter-Strike.

Одначе, останні 5 років стали нічним кошмаром для самих представників та власників цієї організації. Нещодавно команда вп'яте поспіль залишилася за бортом Мейджора з CS2 проваливши кваліфікацію до BLASTtv Austin Major 2025, де їх здолав український колектив B8.

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Вочевидь, внаслідок затяжної серії невдач терпіння та фінанси власника організації зійшли нанівець і він почав активно шукати покупця перед загрозою можливого банкрутства.

Як повідомляється, покупка зацікавила Йонаса "⁠calc⁠" Гундерсена – колишнього CEO шведської команди Ninjas in Pyjamas.

За попередніми оцінками сума угоди становитиме від 2 до 3 мільйонів доларів США, хоча не уточняється, чи включає ця цифра й контракти гравців, чи стосується лише прав інтелектуальної власності на бренд та місця у дивізіонах змагального CS 2.