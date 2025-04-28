Переможці

Команда Team Liquid стала переможцем турніру PGL Wallachia Season 4, обігравши PARIVISION у фіналі з рахунком 3:2. Liquid виграли три з п'яти карт, демонструючи злагоджений геймплей і здатність втримувати перевагу навіть у найскладніших моментах. Вирішальна п'ята карта тривала понад 70 хвилин. За перемогу Team Liquid отримали 300 000 доларів із загального призового фонду в один мільйон доларів, повідомляє 24 Канал. Варто зазначити, що Liquid також виграли й попередній сезон PGL Wallachia Season 3.

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На другому місці цього разу PARIVISION з українським гравцем No[o]ne-. Усі його колеги по команді – росіяни.

На третьому – Tundra Esports.

Четверте місце займає не дуже відома китайська команда Team Tidebound. Вона була створена лише на початку цього року й тому ще не встигла широко про себе заявити. Хоча ми вже могли бачити цей колектив на ESL One Raleigh 2025, де гравці вибороли 10 місце.

Як виступили NAVI Junior

Українська NAVI Junior завершила свій виступ на турнірі, посівши 7 місце. Вона заробила 40 000 доларів – стільки ж, скільки й BetBoom Team, яка займає 8 місце.

Раніше ми писали, що команда вийшла у плей-оф, обігравши Falcons 23 квітня. NAVI Junior розпочали груповий етап чемпіонату з двох поразок – від Aurora та BetBoom. Це означало, що більше вони не мають права на помилку: ще одна поразка і вони вилітають. Однак після цього гравці української команди перемогли Talon і Nigma Galaxy.

У минулому сезоні команда учасні не брала, але на PGL Wallachia Season 3 з'явилася основна команда Natus Vincere, яка зайняла 10 місце, заробивши 20 000 доларів.

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