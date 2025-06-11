Офіційний мерч по Dota 2

У фірмовому онлайн-магазині ESL доступні шість предметів одягу, натхненних всесвітом гри. У лінійку ввійшли футболки, худі, спортивні штани та куртка-бомбер. Доступні розміри – від XS до 3XL, повідомляє 24 Канал з посиланням на офіційне оголошення.

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ESL описала проєкт як "офіційну колекцію у співпраці з Valve Software", підкресливши, що "все, що дійсно потрібно герою, тепер доступно".

Ось перелік товарів із цінами:

Футболка Dota 2 Talent Tree (біла) – 46,99 долара.

Футболка Dota 2 Talent Tree (чорна) – 46,99 долара.

Толстовка Dota 2 Talent Tree Pullover (біла) – 93,99 долара.

Толстовка Dota 2 Talent Tree Pullover (чорна) – 93,99 долара.

Куртка-бомбер Dota 2 Sweat Bomber Jacket (чорна) – 116,99 долара.

Спортивні штани Dota 2 Sweatpants (чорні) – 81,99 долара.

Колекція одягу "ESL x Dota 2 2025" / Фото Valve/ESL

Мерч по Dota 2 – не перша ініціатива ESL у сфері брендованого одягу. Раніше компанія вже випускала подібну лінійку в партнерстві з Counter-Strike 2, однак зараз вона недоступна для замовлення. У 2024 році ESL також презентувала колекцію "Pixel Grind" до фестивалю DreamHack, яка вирізнялася ретро-стилістикою та посиланнями на естетику початку 2000-х.

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