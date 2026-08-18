Безпека понад усе

Організація Esports Foundation офіційно змінила дати проведення змагань, які спочатку планували на листопад 2026 року, пише Pley.gg. Після ретельної оцінки регіональних ризиків та тривалих консультацій із ключовими партнерами, керівництво вирішило, що річна пауза забезпечить необхідну стабільність для гравців та видавців ігор. Саудівська Аравія зберігає за собою право бути господарем турніру, проте всі терміни суттєво посунули.

Турнір обіцяє бути безпрецедентним за масштабом: у ньому мають взяти участь національні збірні з понад 100 країн і територій. Програма включає 16 популярних дисциплін, серед яких Counter-Strike 2, League of Legends, Valorant та Rocket League. Серед очікуваних зірок глядачі сподівалися побачити легендарного Лі Faker Сан Хьока.

Цікаво, що раніше через конфлікт у регіоні вже перенесли з Ер-Ріяда до Парижа інший великий івент – Esports World Cup 2026. Проте у випадку з Nations Cup організатори вирішили не змінювати локацію, а надати перевагу тривалому очікуванню.

Рішення про перенесення Esports Nations Cup не було легким,

– прокоментував виконавчий директор Esports Foundation Ральф Райхерт.

Доля призових фондів та кваліфікацій

Попри зміну календаря, фінансова підтримка національних партнерів не припиниться. Усі кошти, виділені з фонду розвитку ENC Development Fund, залишаються доступними для національних федерацій.

Зараз організатори працюють над оновленою системою відбору, оскільки більшість складів уже встигли пройти кваліфікацію на початкові дати. Це створює певну юридичну та організаційну плутанину, яку обіцяють вирішити найближчим часом.

Ми зобов'язані провести дебютний турнір у належних умовах і на тому рівні, на який заслуговує ця ідея,

– додав Ральф Райхерт.

Найближчими тижнями Esports Foundation надасть більше деталей щодо оновленого розкладу та правил переходу вже сформованих команд у сезон 2027 року.