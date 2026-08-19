Туманне майбутнє кваліфікованих команд

Рішення про перенесення прийняли всього за три місяці до запланованого старту через тривалу напруженість на Близькому Сході, пише Insider Gaming. Понад 100 країн, які вже пройшли сито відборів, опинилися в підвішеному стані. Оскільки до нової дати проведення залишається більше року, збереження поточних складів виглядає малоймовірним. За цей час мета ігор зміниться, з'являться нові зірки, а ветерани можуть завершити кар'єру.

Експерти вважають, що Esports Foundation навряд чи зможе залишити результати кваліфікацій у силі. Це підірвало б цілісність змагань, адже на турнірі мають виступати найкращі гравці на момент проведення, а не ті, хто був у формі рік тому. Зміни в рейтингах, які використовували для запрошень, також роблять ідею збереження старих слотів несправедливою.

Фонд тісно співпрацюватиме з партнерами національних збірних, видавцями та іншими зацікавленими сторонами, щоб внести ясність у оновлений календар змагань та шляхи кваліфікації,

– прокоментував ситуацію представник Esports Foundation.

Організації, що представляють країни, також очікують на відшкодування коштів, які вони вже інвестували у відбори та підготовку. На щастя, для покриття таких витрат створили спеціальний Фонд розвитку у розмірі 20 мільйонів доларів. Організатори пообіцяли виконати всі існуючі зобов'язання перед партнерами національних збірних.

Попри фінансові гарантії, гравці та вболівальники розчаровані такою тривалою затримкою. Тепер спільнота чекає на офіційне підтвердження того, чи доведеться всім командам починати свій шлях з нуля у 2027 році.