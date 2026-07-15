Розслідування та миттєва дискваліфікація

Тимчасове відсторонення отримали мідлейнер команди Гонсало "DarkMago" Еррера та спортивний директор проєкту Хуан "Vintage" Ангуло. Останній на турнірі також виконував обов'язки тренера та відповідав за стадію вибору героїв, пише видання Insider Gaming.

Рішення ухвалили на основі розслідування щодо "питань доброчесності", яке розпочали безпосередньо під час проведення чемпіонату,

Комісія з доброчесності в кіберспорті, партнер Esports World Cup 2026, видала тимчасове відсторонення Хуану "Vintage" Ангуло та Освальдо "DarkMago" Еррері, двом учасникам, пов'язаним із командою PTime з Dota 2, у зв'язку з розслідуванням,

– прокоментували представники ESIC.

Хоча офіційні причини наразі не розголошують, у кіберспортивній спільноті активно обговорюють гру DarkMago. Глядачі помітили, що кіберспортсмен на другій позиції демонстрував вкрай слабкі результати, що викликало сумніви у тому, чи грав він на повну силу.

Тепер Vintage та DarkMago заборонили брати участь у будь-яких заходах під егідою ESIC, допоки справу не закриють.

З моменту набуття чинності рішення, Vintage та DarkMago заборонили брати участь, прямо чи опосередковано, в EWC 2026 та всіх заходах-членах ESIC, поки триває розслідування,

– заявила комісія.

Наслідки для команди та турнірної сітки

Для колективу PlayTime, який виступав під тегом PTime, цей інцидент означав миттєве вибуття з турніру. Команда саме дійшла до стадії Survival Stage (сітка останнього шансу), де 12 колективів виборювали останні 4 путівки до плей-оф. На груповому етапі перуанці виграли одну серію, двічі зіграли внічию та двічі програли, що дозволило їм посісти четверте місце у своїй групі.

Вирішальний матч проти Vici Gaming так і не відбувся. Організатори з Esports Foundation повідомили, що склад PTime більше не відповідає вимогам прийнятності для продовження змагань. Як наслідок, Vici Gaming автоматично пройшли далі.

Попри відсутність детальних роз'яснень від ESIC, Vintage також позбавили права займатися тренерською, стратегічною чи управлінською діяльністю з будь-якими іншими командами чи гравцями на час слідства. Це рішення фактично паралізувало роботу організації PlayTime в межах поточного сезону.