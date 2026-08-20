Драма на віртуальних аренах

Чотири найкращі кіберспортивні колективи вже забезпечили собі місця в наступному раунді. Інші чотири команди залишили змагання в Парижі, пише Dust2.

G2 здолали данців з Astralis з рахунком 2 – 1. Почавши з поразки на Ancient (13:6), G2 відігралися на Dust 2 з аналогічним результатом 13:6. На вирішальній Inferno G2 домінували в захисті й перемогли з рахунком 13:7. Найкращим гравцем матчу став українець Артем "r1nkle" Мороз із рейтингом 1,31. Його напарник Неманья "huNter-" Ковач знищив символічний ключ суперників після гри.

FUT вирвали перемогу у magic з рахунком 2 – 1. Спочатку magic здивували опонентів на Ancient, де Микита "tenzy" Коченюк виграв неймовірний клатч один проти чотирьох, принісши перемогу 13:9. Проте FUT відігралися на Anubis (13:7), а згодом домінували на Mirage, закривши карту 13:8 завдяки чудовій грі Аулона "Krabeni" Фазлії та Дмитра "dem0n" Мирошниченка.

Протистояння FURIA та Aurora тримало в напрузі до фіналу. На Ancient Aurora вела 8:4, але бразильці здійснили камбек і перемогли 13:11. На Nuke Aurora вирвала перемогу в овертаймі (16:14), попри дивовижне розмінування бомби на останній секунді від Габріеля FalleN Толедо. На Mirage Aurora знову лідирувала 9:3, але Данило "molodoy" Голубенко повів бразильців уперед – вони забрали десять раундів поспіль і виграли матч з рахунком 13:9.

MOUZ пройшли далі після надзвичайно складної перемоги над GamerLegion з рахунком 2 – 1. На Mirage MOUZ виявилися сильнішими (13:11), але на Ancient GamerLegion взяли реванш в овертаймі з рахунком 22:19. Вирішальну карту Nuke MOUZ розпочали катастрофічно – 2:10. Однак Адріан "xelex" Вінче, який провалив попередній бій, проявив неймовірну стійкість та здійснив дивовижний камбек, закривши карту на користь MOUZ з рахунком 13:11.

Українці у плей-оф та турнірна сітка

Українські колективи Natus Vincere та B8 успішно пройшли групову стадію.

Як повідомив офіційний сайт клубу Natus Vincere, першим суперником NAVI стане команда Legacy. Організатори запланували гру на 20 серпня. Свій шлях до плей-оф українці проклали через перемоги над 3DMAX (13:9) та MongolZ (Inferno 13:5, Ancient 9:13, Mirage 13:8).

На B8 чекає складніше випробування – гра проти фаворитів Spirit 20 серпня. Наші команди гратимуть у різних частинах сітки, тому зустрітися зможуть лише у фіналі. Проте нижня половина сітки виглядає вкрай складною.

Загальний призовий фонд змагань у Парижі на Accor Arena становить 2 мільйони доларів. Переможець отримає 600 тисяч доларів та 1000 клубних очок, а фіналіст – 340 тисяч доларів. Попри те, що NAVI вже перемагали Legacy в останній зустрічі, до цього вони двічі поступалися бразильцям, тому підготовка гравців має бути максимально серйозною.