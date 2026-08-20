Драма на віртуальних аренах
Чотири найкращі кіберспортивні колективи вже забезпечили собі місця в наступному раунді. Інші чотири команди залишили змагання в Парижі, пише Dust2.
G2 здолали данців з Astralis з рахунком 2 – 1. Почавши з поразки на Ancient (13:6), G2 відігралися на Dust 2 з аналогічним результатом 13:6. На вирішальній Inferno G2 домінували в захисті й перемогли з рахунком 13:7. Найкращим гравцем матчу став українець Артем "r1nkle" Мороз із рейтингом 1,31. Його напарник Неманья "huNter-" Ковач знищив символічний ключ суперників після гри.
FUT вирвали перемогу у magic з рахунком 2 – 1. Спочатку magic здивували опонентів на Ancient, де Микита "tenzy" Коченюк виграв неймовірний клатч один проти чотирьох, принісши перемогу 13:9. Проте FUT відігралися на Anubis (13:7), а згодом домінували на Mirage, закривши карту 13:8 завдяки чудовій грі Аулона "Krabeni" Фазлії та Дмитра "dem0n" Мирошниченка.
Протистояння FURIA та Aurora тримало в напрузі до фіналу. На Ancient Aurora вела 8:4, але бразильці здійснили камбек і перемогли 13:11. На Nuke Aurora вирвала перемогу в овертаймі (16:14), попри дивовижне розмінування бомби на останній секунді від Габріеля FalleN Толедо. На Mirage Aurora знову лідирувала 9:3, але Данило "molodoy" Голубенко повів бразильців уперед – вони забрали десять раундів поспіль і виграли матч з рахунком 13:9.Не користуєтесь Telegram? 24 Канал є у WhatsApp. Підпишіться і читайте перевірені новини
MOUZ пройшли далі після надзвичайно складної перемоги над GamerLegion з рахунком 2 – 1. На Mirage MOUZ виявилися сильнішими (13:11), але на Ancient GamerLegion взяли реванш в овертаймі з рахунком 22:19. Вирішальну карту Nuke MOUZ розпочали катастрофічно – 2:10. Однак Адріан "xelex" Вінче, який провалив попередній бій, проявив неймовірну стійкість та здійснив дивовижний камбек, закривши карту на користь MOUZ з рахунком 13:11.
Українці у плей-оф та турнірна сітка
Українські колективи Natus Vincere та B8 успішно пройшли групову стадію.
- Як повідомив офіційний сайт клубу Natus Vincere, першим суперником NAVI стане команда Legacy. Організатори запланували гру на 20 серпня. Свій шлях до плей-оф українці проклали через перемоги над 3DMAX (13:9) та MongolZ (Inferno 13:5, Ancient 9:13, Mirage 13:8).
- На B8 чекає складніше випробування – гра проти фаворитів Spirit 20 серпня. Наші команди гратимуть у різних частинах сітки, тому зустрітися зможуть лише у фіналі. Проте нижня половина сітки виглядає вкрай складною.
Загальний призовий фонд змагань у Парижі на Accor Arena становить 2 мільйони доларів. Переможець отримає 600 тисяч доларів та 1000 клубних очок, а фіналіст – 340 тисяч доларів. Попри те, що NAVI вже перемагали Legacy в останній зустрічі, до цього вони двічі поступалися бразильцям, тому підготовка гравців має бути максимально серйозною.